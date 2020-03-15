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Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных

16:55 15.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Но общественники не собираются опускать руки. По их мнению, нынешний мэр, срок полномочий которого истекает в ноябре 2020 года, пообещал не открывать ИЦ, но его преемник может передумать. Выступающие предложили давить на депутата Госдумы Александра Карелина, чтобы не допустить распространение тюремной культуры.

Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных
В Бердск на митинг приехали и жители Новосибирска, солидарные с берждчанами
Сюжет: Исправительный центр в Бердске
Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных

Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденныхКомбриг спецназа Шустов: Созданием исправцентра в Бердске власть хочет переложить на бизнес заботу о заключенныхЕщё 47 новостей

Около часа продолжался митинг против открытия в Бердске исправительного центра ФСИН 14 марта. На центральной аллее парка Победы, где предусмотрительно расчистили от снега площадку, собралось несколько сот человек. Организаторы заявляли 200 участников акции протеста. Но людей пришло гораздо больше. Все они хотели услышать однозначный ответ: ИЦ на территории города не будет. Некоторые группы митингующих даже скандировали хором «Мы против! Мы против!».

Бердчане выстаивали очередь, чтобы поставить подпись под петицией, которую впоследствии направят во ФСИН, губернатору и президенту России. Более 200 человек подписались под «нотой протеста», рассказали «Курьер. Среда. Бердск» организаторы митинга.

Большинство из тех, кого активисты пригласили на свою акцию — глава города Евгений Шестернин, предприниматель Виктор Голубев, спикер горсовета Валерий Бадьин, депутаты — не пришли по разным причинам. Зато эмоционально и доходчиво объяснил собравшимся, почему настойчиво требуют открытия исправительного центра федеральные власти бывший командир 67-й бригады спецназа Михаил Шустов. По его словам, государство перекладывает содержание заключенных на плечи бизнеса, стремясь получить с него еще и поступления в бюджет. Но полковник Шустов высказался категорически против размещения ИЦ на базе бердской бригады, где стоит памятник погибшим в Чечне десантникам. И против учреждения ФСИН в целом в Бердске.

Слово дали новосибирскому журналисту Николаю Сальникову, который попросил бердчан призвать к ответу депутат Госдумы Александра Карелина, чтобы тот хоть что-то сделал для Бердска. Кроме того, Сальников озвучил еще один аргумент против исправительного центра — насаждение тюремной культуры:

-Многие слышали, что сейчас идет движение АУЕ (арестантский уклад един) из Забайкалья. Это и есть самое страшное последствие для Бердска. Тюрьма или исправительный центр — разница не велика. 20 лет  Карелин сидит бездельником, дармоед. Может быть, ты  здесь проявишься? Ты кем себя возомнил, ночным губернатором? В этой ситуации надо давить на Карелина.

От имени власти выступил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он однозначно заявил, что исправительного центра в городе не будет. Такой ответ дал накануне глава города руководству регионального главка ФСИН, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Во-первых, у муниципалитета нет для этого земли и подходящих помещений. Во-вторых, Бердск планирует развиваться как курортный и промышленный город, что не совместимо с исправительными учреждениями.

-Добрый день, земляки. Я записывался выступать. Выскажу позицию администрации и личную. Мне понравилось выступление Михаила Шустова. Вопрос захода на базу бригады не стоял перед ФСИН. Андрей Панферов (вице-спикер заксобрания) тоже служил в части, он четко сказал, что этот вопрос окончательно закрыт для бердчан. Исправительного центра на базе земель Минобороны не будет! Это понятно? — заявил Захаров.

По его словам, в городе «нет возможности» разместить исправительный центр. А на бывшей базе бригады спецназа ГРУ планируется разместить центр для «Юнармии»всего сибирского региона, чтобы «растить мужиков». После выступления Захаров отвечал на вопросы митингующих.

Автор видео Анастасия Солодкова

Но общественники не собираются опускать руки. По их мнению, нынешний мэр, срок полномочий которого истекает в ноябре 2020 года, пообещал не открывать ИЦ, но его преемник может передумать. Об этом заявила «Курьер. Среда. Бердск» организатор митинга Наталья Слесарева.

Подробности — в ближайшее время.

Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных

Многолюдный митинг

Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных

Очередь за подписью под петицией

Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных

Наталья Слесарева не намерена сдаваться

Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных
Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных
Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных
Зэков в Бердске не будет: На митинге против открытия исправцентра власть категорически отвергла возможность размещения осужденных
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От редакции

ИЦ не будет?

Аноним, 14 марта 2020 18:06
Это средний класс ?
Сибиряк, 14 марта 2020 18:11
А кто сказал, что Шестернин имеет приемника, он сам намерен и дальше управлять городом при таком депутатском ЕдРе.
Новый мэр, 14 марта 2020 19:20
Нашли кому верить Захарову
203, 14 марта 2020 20:59
А Захаров-то хамелеон.В присутствии Голубева твердил,что за бердчан по созданию ИЦ будет голосовать какая-то рабочая комиссия из общественников.А теперь вдруг быстрое "просветление" озарило.Отыграл назад.Станет мэром угодливо сдаст город кому угодно и под что угодно.
Аноним, 14 марта 2020 19:29
Спасибо митингующим.
Аноним, 14 марта 2020 19:55
200 человек из стотысячного города, 0.2%. Остальным либо пофиг, либо за? Я тоже по любому вопросу могу митинг провести с таким количеством людей, просто друзей обзвоню. Например на тему: убрать порно из интернета.
Аноним, 14 марта 2020 22:09
Остальные давно прочитали что никакой колонии не будет.
Да уж, 14 марта 2020 20:01
А ведь правда - что Карелин делает в Госдуме? Сидит на гособеспечении и протирает штаны, здоровый трутень. Пользы никакой.
Аноним, 14 марта 2020 21:57
А при чем тут карелин? В Бердске целая свора «Народных» избранников. Можно пофамильно перечислить кто на митинг пришёл?
Аноним, 14 марта 2020 20:18
Это столько пришло учитывая вчерашнее письмо мэра об отказе в иц. Без письма было бы в десять раз больше. Боятся они. Нагоняй то не хилый за митинг прилететь может
Аноним, 14 марта 2020 21:04
Захарова знаю лично с прошлого ещё тысячелетия. В ряды комсомольцев он поручал нас. Хотите верьте, хотите - нет, но за языком он всегда следил. Если не так, пишите ниже, но с аргументами. Думаю, что всяким сверхуназначенным он достойная замена. Опровергните, если не прав.
Про митинг: спасибо всем участвовавшим, большое дело делаете! Простите, братцы, сам не смог.
Аноним, 14 марта 2020 21:57
Такие быстро меняются, как власть меняется, так и они меняются, то за красных то за белых завтра придёт другая власть они будут топить теперешнею власть, прям на лету переобуваются.
Истмат, 14 марта 2020 22:24
И что стало с поручёнными Захаровым, комсомольцами?
Аноним, 15 марта 2020 09:27
"И что стало с поручёнными Захаровым, комсомольцами?"
Спились и скололись.
MaG, 14 марта 2020 22:15
Я против ИЦ!!! И местная власть говорит не будит ИЦ... Только митинг проходил аккурат возле незаконно построенной девятиэтажки по поводу которой даже Травников на ...опу падал говорил сделает все чтоб ее не было... Какой итог???
Кикки, 15 марта 2020 09:13
Власть действительное не будит ИЦ, не буди лихо, как говорится!
Аноним, 14 марта 2020 22:34
"Аноним, 14 марта 2020 21:57
Такие быстро меняются, как власть меняется, так и они меняются, то за красных то за белых завтра придёт другая власть они будут топить теперешнею власть, прям на лету переобуваются."
Не нашёл кнопки "ответить" под вашим сообщением, поэтому через копирование отвечаю.
Очень не хочется, чтоб вы оказались правы. Должна же быть хоть какая-то вера. В людей, в добропорядочность, в справедливость, в честность.
Да, система всегда отвергает людей, которые несистемны. Потапов со своей лохоухостью - подтверждение тому.
Хочется верить, что Захаров не системный, но надежды на то мало, согласен.
Аноним, 14 марта 2020 23:21
"И что стало с поручёнными Захаровым, комсомольцами?"
Да нормально всё. Люди как люди. Кто строитель, кто бухгалтер, кто ещё какой полезный обществу человек.
Едросами почти никто не стал, а в ту партию вступить не успели, не стало её, да и желания не было.
Истмат, Дима(?), запятую убери, не позорь Нину Владимировну.
Истмат, 15 марта 2020 09:14
Я не Дима, с запятыми у меня всегда проблемы были, а вот, захаровские комсомольцы в 91 году отожгли не по децки - ликвидировали свой комсомол. Это к вопросу о тех, за кого поручился господин Захаров.
Ирина, 14 марта 2020 23:23
Надеялась, что бердчан придет больше, чтобы власть имущие увидели, что у горожан есть свое мнение, с которым нужно считаться, и что они не боятся заявить об этом. Но, увы... Порадовало, что были молодые семьи с детьми.
Кикки, 15 марта 2020 09:11
Похоже на психическую болезнь у организаторши, которая не намерена сдаваться, хотя ее никто в плен не берет и не планирует (образно, если что). То есть когда уже все сказали, что белое-это белое, а она упорно, не собираясь сдаваться, говорит, что белое-это черное.
А весна только началась.
Аноним, 15 марта 2020 09:35
Женщина-Организат уже потому молодец, что в отличии от вас, диванного эксперта, нашла в себе силы встать с дивана, не испугаться постоять не только за себя, но и за тех трусов которые мысленно за неё, но по жизни и привыкли чужими руками жар загребать в Бердске!
Аноним, 15 марта 2020 09:46
Понять не могу, представители общественности в лице зоошизы утверждают, что не верят власти. Ладно, понятно. А кому тогда верят? Вот кто конкретно распространяет слухи об ИЦ? Как тут одна упоротая любит повторять, предоставьте ФИО.
Аноним, 15 марта 2020 15:05
Ну вам то точно верить нельзя. Предоставьте ФИО
Аноним, 15 марта 2020 15:33
Степень вашей грамотности позволяет мне сделать вывод о пропасти между уровнями наших интеллектов, чтобы вступать в дискуссию.
Аноним, 15 марта 2020 20:17
Занятно, что организаторы вообще ничего не предоставляли в доказательство того, что намерения строить ИЦ вообще существуют.
А вот власть предоставляла документы что намерений даже нет!
Аноним, 15 марта 2020 10:02
Респект Захарову! Кто то имеет мужество и выступить перед митингующими, а кто то выбирает автоледи!( по разным причинам)
Аноним, 15 марта 2020 11:03
Рассказ Захарова про тёщу впечатлил.

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