Комбриг спецназа Шустов: Созданием исправцентра в Бердске власть хочет переложить на бизнес заботу о заключенных

Видео с акции протеста. Полковник на митинге против ИЦ высказал сомнение, что за памятником погибшим в Чечне десантникам будут ухаживать «преступники», если ИЦ ФСИН откроют на базе бригады. Муниципалитет не нашел места. Но его может предложить предприниматель.

Михаил Шустов был не только командиром бригады, но и депутатом горсовета Бердска

Аплодисменты сорвал на митинге против открытия в Бердске исправительного центра ФСИН бывший комбриг спецназа ГРУ Михаил Шустов. Он доходчиво объяснил собравшимся, почему нельзя допустить размещения ИЦ на базе бригады. Кроме того, полковник Шустов высказался категорически против открытия исправцентра вообще на территории Бердска. По его словам, в бригаде стоит памятник погибшим в Чечне десантникам.

— Кто будет за ним ухаживать? Преступники? — задал риторические вопросы Михаил Сергеевич.

Полковник Шустов говорил громко, так, что его слышала вся площадь, подготовленная под митинг. К сожалению, организаторы не смогли найти микрофон. Как сообщила Светлана Рябоконь, одна из организаторов акции протеста, «никто не захотел нам его дать, все сказали, что нету».

— Я командир бердской бригады, был начальником бердского гарнизона, пока бригаду не расформировали. С 2005 по 2010 год я был депутатом городского совета. Когда я узнал, что на территории бригады собираются разместить исправительный центр, конечно, я возмутился. Там остался памятник нашим ребятам, которые погибли, выполняя свой долг на территории Кавказа. А там хотят разместить преступников, — начал Михаил Шустов.

Он напомнил, что территория бердского гарнизона до сих пор принадлежит Министерству обороны. А по генплану эти участки «размечены и застроены». После появления в СМИ информации об открытии в Бердске ИЦ, он поинтересовался, откуда «ноги растут».

— Наша Государственная дума внесла поправки в ряд законов. Отбывающие срок в колониях по тяжким и средним статьям имеют право, отсидев ¼ или 2/3 часть остальное могут отбывать в исправительных центрах (на принудительных работах). После этого ФСИН обратилась к губернаторам, потому что все ИЦ переполнены… Самое основное: наше государство желает переложить денежную нагрузку содержания заключенных на плечи предпринимателей. Те, которые берут таких рабочих, обязаны выплачивать от 5 до 20% зарплаты государству. И обязаны содержать исправительные центры, — высказался Шустов.

Он зачитал приказ Минюста от декабря 2019 года о порядке создания и функционирования исправительных центров, которые расположены вне учреждений ФСИН — на территории регионов. Решение о создании ИЦ принимает территориальный орган ФСИН, прилагает договор с организацией, которая согласилась трудоустроить осужденных к принудительным работам с организацией общежития для них.

— Для того, чтобы создать ИЦ, нужен предприниматель, который согласился бы взять на работу таких осужденных. Но нет указа о том, что мы обязаны разместить у себя какой-то исправительный центр. Основная задача в чем — переложить нагрузку по содержанию осужденных на плечи бизнеса, — заявил Шустов.

Он согласен с тем, что Бердск должен развиваться как курорт и промышленный город, где нет места заключенным. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на митинг против ИЦ в субботу собралось более 200 бердчан. Все они выступили против соседства с зэками, собрали подписи под петицией, которую направят в том числе президенту Путину. Вместе с тем, вице-мэр Владимир Захаров озвучил на акции протеста позицию бердской власти: исправительного центра в городе не будет, во всяком случае муниципальной земли и зданий для этого нет.

— Но предприниматели-то найдутся, — парировали митингующие, напомнив, что крупный бердский бизнесмен высказал готовность за 8 месяцев построить исправцентр, чтобы использовать труд заключенных.

Имеенно этого опасается комбриг Михаил Шустов.

Автор видео Анастасия Солодкова