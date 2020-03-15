Матвиенко: Отменять голосование по поправкам в Конституцию из-за коронавируса пока нет необходимости

Вместе с тем спикер Совета Федерации отметила, что в России «внимательно следят за развитием событий» и принимаются все меры для нераспространения смертельного вируса.

Валентина Матвиенко полагает, что пока нет повода отменять референдум

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с распространением коронавируса не должна повлиять на всероссийское голосование по конституционной реформе. «Ситуация с коронавирусом трудно прогнозируемая, она подвижная. Считаю, что в Российской Федерации приняты на этом этапе достаточные меры для профилактики распространения коронавируса. И не нужно пугать разными избыточными мерами» — сказала она.

Спикер отметила, что президент и оперативный штаб полностью контролируют ситуацию, передает Ъ.

-И в случае необходимости, заверяю вас, примут те меры, которые будут достаточными. Избыточных мер в данном случае нет необходимости вводить. Судя по тому, как развиваются события, штабом приняты надлежащие меры.

Она уточнила, что все меры приняты до 1 апреля, их продление зависит от развития ситуации.

«Может быть, я так образно скажу — в шахматах существует понятие “избыточная защита”, которое входит в арсенал всех сильных игроков, — заявила госпожа Матвиенко, и только позже стало понятно, что речь идет уже не о коронавирусе. — Вот такая защита с запасом позволяет нам поддержать серьезно тот курс на развитие страны. И то, что президентом решено вынести на совет с гражданами столь серьезные, не точечные, системные изменения в Конституцию, затрагивающие все сферы жизни страны…».

По ее словам, «учет мнения наших людей» — это принципиальная позиция президента, и «она очень своевременная». «Я думаю, что, несмотря на всякие опасения по коронавирусу, все-таки такое общероссийское голосование должно состояться. Конечно, мы будем внимательно следить за развитием событий», — сказала госпожа Матвиенко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новосибирский политолог Яков Савченко уверен, что из-за коронавируса следует отменить голосование по поправкам в Конституцию, поскольку печальный прогноз по распространению смертельной инфекции превзошел все ожидания.