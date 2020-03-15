Принесет дожди воскресное тепло 16 марта в Бердск. Всю следующую неделю ожидается «плюс» и мокрый снег

Синоптики прогнозируют порывистый ветер. Спасатели — опасную гололедицу и обрушение с крыш снежных глыб. И призывают автомобилистов и пешеходов быть осторожными и внимательными.

Некоторые дороги в Бердске оказались непроездными

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в воскресенье, 15 марта, по Новосибирской области ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью в отдельных районах гололедные явления, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -3, +2°C, днём +1, +6°C.

В Бердске 15 марта, как обещают синоптики, воздух прогреется до 4 градусов тепла. Будет пасмурно и ветрено. В ночь на понедельник температура не изменится, как и 16 марта. В этот день прогнозируют в Бердске +4 градуса и дождь. Однако в ночь на 17 марта столбик термометра опустится до минусовых отметок. Впрочем, всю следующую неделю, вплоть до 23 марта, будет дневной «плюс». Возможны осадки в виде мокрого снега.

В связи с прогнозируемыми осадками в виде мокрого снега и порывами ветра до 18 м/с возможны аварии на объектах энергетики, связанные с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач. В связи с положительными температурами и высокой снеговой нагрузкой сохраняется риск схода снега и падения сосулек с козырьков и крыш зданий и сооружений, а также обрушения кровель зданий и сооружений. Сохраняется угроза травмирования людей из-за гололедицы на тротуарах, внутриквартальных и внутридворовых территорий.

Гололедица на дорогах будет способствовать осложнению дорожно-транспортной обстановки и возникновению ДТП, связанных с неправильным выбором скоростного режима, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Возникновение ДТП с наибольшей вероятностью возможно на внутригородских дорогах крупных населенных пунктов, а с наиболее тяжкими последствиями — на дорогах межмуниципального значения и потенциально опасных участках федеральных и территориальных трасс:

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 35,812 км по 35,844 км, с 37,350 км по 482 км (Бердск, протяженность 0,165 км, пересечение с железнодорожными путями в одном уровне);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 32,398 км по 32,569 км, (Бердск, протяженность 0,18 км, опасный поворот);

— Р-256 «Чуйский тракт» – с 37,849 км по 38,029 км, с 38,136 км по 38,218 км, с 39,937 км по 39,458 км (Бердск, протяженность 0,693 км, опасный поворот).

Некоторые городские дороги в Бердске растаяли, но многие находятся под покровом льда и представляют опасность из-за гололеда.