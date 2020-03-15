Установила за рекордные 29 секунд детское кресло и без запинки назвала ПДД лучшая автоледи Бердска

Участие приняло 7 девушек с разным стажем вождения — от 1 года до 10 лет

14 марта на территории автодрома ДОСААФ в Бердске состоялся городской конкурс «Автоледи-2020», посвященный Международному женскому дню.

Участие приняло 7 девушек: Маргарита Цеслявичус, Оксана Хорошилова, Ольга Кочерова, Ольга Мартемьянова, Ольга Маркеева, Маргарита Шайдурова, Анна Литвинова. Им пришлось пройти несколько этапов, в которых сразу определяли победителей, сообщили в бердском ОДМ.

1. Фигурное вождение – «Змейка», «Параллельная парковка», «Заезд в бокс задним ходом». Лучшее время и правильность выполнения показала Ольга Кочерова.

2. «Установка детского кресла», лучшее время 29 секунд показала Ольга Мартемьянова.

3. «Знание ПДД». Лучшими стали Маргарита Цеслявичус и Ольга Мартемьянова.

4. Творческие номера. Участницы нарядили свои автомобили и представляли себя и свой автомобиль. Лучшей стала Анна Литвинова.

Титул «Автоледи Бердск-2020» (1-е место) – Ольга Мартемьянова, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Ольга модельер-конструктор ООО «Обувь России». Стаж вождения 6 лет. Ведет активный образ жизни, участвует в общегородских мероприятиях, занимается самосовершенствованием, посещая дополнительные курсы. Мечтает в совершенстве владеть иностранными языками. Была финалистом конкурса МосШуз. Ее жизненное кредо: либо делай хорошо, либо не делай вообще.

1-я Вице АвтоЛЕДИ 2020 (2-е место) – Ольга Маркеева.

Мама двух сыновей, воспитатель детского сада № 24 «Пчелка», окончила автошколу «ДОСААФ», стаж вождения 1 год. Ольга добрая, отзывчивая, любит заниматься спортом, слушать музыку и путешествовать. Мечтает съездить в Тайланд. Ее жизненная позиция: «Не знаешь, как поступить, поступи по человечески».

2-я Вице АвтоЛЕДИ 2020 (3-е место) – Маргарита Цеслявичус.

Стаж вождения 10 лет, окончила автошколу «Светофор». Ппошла, учиться просто потому, что захотелось. Маргарита любит вязать, печь торты, находится в отпуске по уходу за ребенком. На конкурс пошла за получением интересного опыта и знакомства с новыми людьми. Ее жизненное кредо: движение это жизнь, а веселое и интересное движение это яркая, разнообразная и чудесная жизнь.

Победительницам вручили дипломы за победу, ленты «Автоледи-2020», цветы, подарки от партнеров конкурса. Остальным участницам дипломы за участие, цветы, подарки от спонсоров.

На конкурсе присутствовали глава Бердска Евгений Шестернин и замглавы администрации (по вопросам экономического развития) Жанна Шурова.