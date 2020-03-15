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Вымогатели пытали «должника» несколько дней. Со связанными руками и ногами он выбросился в окно в Самаре

10:40 15.03.2020 Фото: СКР
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Нескольких подозреваемых СК удалось задержать. Двое объявлены в международный розыск. Они пытались представить произошедшее как самоубийство.

Вымогатели пытали должника несколько дней. Со связанными руками и ногами он выбросился в окно в Самаре
СКР передал материалы расследования в суд

Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в вымогательстве и незаконном лишении человека свободы, сообщили в субботу в главке Следственного комитета России.

Главным следственным управлением СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего Александра Калиничева, обвиняемого в вымогательстве и незаконном лишении человека свободы (п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163, п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Преступления выявлены в ходе расследования дела по факту обнаружения 16 мая 2018 года в городе Самаре тела мужчины с телесными повреждениями характерными для падения с высоты, при этом со связанными руками и ногами.

На первоначальном этапе следствия, находившиеся незадолго до происшествия в квартире вместе с погибшим Павел Густарев, Виктория Шуваева и Александр Бирюков пытались представить случившееся как самоубийство по причине неадекватного поведения потерпевшего, которого пришлось связать из-за агрессии с его стороны.

Однако после передачи уголовного дела в центральный аппарат СК России установлены факты вымогательства денежных средств и незаконного лишения человека свободы.

По версии следствия, пользуясь сведениями о наличии у потерпевшего долгов перед их общими знакомыми, Густарев и Калиничев в период с 9 апреля по 16 мая 2018 года требовали от него передачи денежных средств в значительно превышающем задолженность размере, желая обратить их в свою пользу.

С целью оказания на потерпевшего психологического воздействия для принуждения к передаче денег он был незаконного лишен свободы с 9 по 11 апреля 2018 года Густаревым и Калиничевым, а с 15 по 16 мая 2018 года – Густаревым, Шуваевой и Бирюковым.

Не выдержав издевательств, потерпевший 16 мая 2018 года выбросился из окна.

По ходатайству следователя в отношении всех обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (Густареву и Шуваевой – заочно, поскольку от следствия они скрылись).

Следствием собраны достаточные доказательства виновности Калиничева, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.  Ранее в суд направлено уголовное дело в отношении Бирюкова, выделенное в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Густарев и Шуваева объявлены в международный розыск.

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От редакции

Довели до суицида?

Аноним, 15 марта 2020 11:00
Эти фашисты, коллекторами нигде не числились? Мало ли, всякое бывает...

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