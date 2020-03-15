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Глава ВТБ: в кризис не надо дергаться и бежать в банк скупать доллары

11:15 15.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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Андрей Костин порекомендовал лучше заботиться о своем здоровье, мыть руки. Хотя он согласился с тем, что что нынешняя экономическая ситуация похожа на кризис 2008 года.

Глава ВТБ: в кризис не надо дергаться и бежать в банк скупать доллары
Костин посоветовал не скупать в панике доллары, а подумать о здоровье

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках главное «не дергаться»: не бежать в банк скупать доллары, а больше заботиться о здоровье. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

По мнению главы второго по активам российского банка, нынешний обвал на рынках «действительно, очень напоминает кризисные симптомы 2008 года». Однако основной причиной, по его словам, «стала глобальная эпидемия коронавируса, а не какие-то вопросы, связанные с экономическими циклами».

-Знаете, столько людей мне позвонило в 2008 году, которые купили доллар сначала по 77 рублей, а потом мне говорили, что ж ты нас не предупредил, что он отскочит. А вы, ребята, у меня спрашивали, когда покупали на пике доллар? Поэтому, когда кризис, не надо дергаться. Главное надо надеть маску, если боишься, помыть руки и не бежать в банк немедленно покупать доллары, — заявил Костин

Кроме того, по его словам, банковский сектор России имеет запас прочности и готов выполнить все обязательства перед гражданами. «В конечном итоге у нас есть и поддержка государства в случае, если ситуация будет достигать каких-то совсем уж пиковых значений. Поэтому я думаю, что надо жить спокойно и больше заботиться о здоровье», — заключил глава ВТБ.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участниках прежнего альянса. Этот фактор вместе с новостями о распространении коронавируса вызвал обвал на нефтяном рынке и падение курса рубля до четырехлетних минимумов, передает РИА Новости.

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