Нашли бродившую одну по улице 2-летнюю девочку в Оренбурге

Позже полицейские установили мать оставленного без присмотра ребенка. Пока ее дочь подвергалась опасности и весь город искал родителей «потеряшки», женщина спокойно спала.

Участковый в ходе обхода нашел мать, оставившую дочку без присмотра

Девочку нашли в одном из переулков частного сектора Оренбурга.

Полицейские установили мать девочки, которую оставили без присмотра на одной из улиц Оренбурга. Об этом говорится в субботу в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

«Участковым уполномоченным полиции <…> в ходе поквартирного обхода установлена мать ребенка, которого в Заводском переулке в областном центре 14 марта обнаружила женщина и сообщила в полицию», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, в то время, как весь город искал родителей «потеряшки», ее мать преспокойно спала в своем доме.

О ребенке, которому на вид два года и которого оставили без присмотра в одном из переулков частного сектора в Оренбурге, сообщила местная жительница. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, проводится проверка.