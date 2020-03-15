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Закрыли на карантин из-за коронавируса все школы в Новокузнецке

13:30 15.03.2020 Фото: Википедии
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Обучение будет проходить дистанционно с 16 марта. Такие меры приняты в связи с тем, что в Кемеровской области подтвердили заражение коронаровирусом у двоих человек и еще один новокузнечанин, находится в больнице. В Бердске школы пока работают в обычном режиме.

Закрыли на карантин из за коронавируса все школы в Новокузнецке
Школы Новокузнецка будут закрыты с 16 марта

В Новокузнецке школы закрыли на карантин по коронавирусу. Диагноз подтвердился у двух жителей Кемерово и один новокузнечанин находится в больнице с подозрением.

Обучение будет проходить дистанционно. Распоряжение о закрытии школ опубликовано Департаментом образования и науки. Копия документа распростаняется в родительских чатах.

Школы будут закрыты с 16 марта. Предварительный срок карантина — две недели. Также в регионе отменяются все мероприятия с участием детей и молодёжи.

Такие меры приняты в связи с тем, что в Кемеровской области подтвердили заражение коронаровирусом у двоих человек и еще один новокузнечанин, находится в больнице. Диагноз пока устанавливается.

Детские сада, по данным новокузнецких родителей, пока на карантин закрывать не планируют.

Отметим, что двое зараженных находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8. Они изолированы и получают всё необходимое лечение, передает портал Новокузнецк.ру.

В Бердске пока нет официального распоряжения о закрытии школ или переносе каникул на более раннее время. На момент публикации материала «Курьер. Среда. Бердск» не удалось получить комментарий от начальника городского управления образования Жанны Тузовой. Бердские школьники начинают обычную рабочую неделю с 16 марта.

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