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Не ходить в школу из-за коронавируса имеют право ученики в Бердске

14:00 15.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Это решают родители. Министерство просвещения РФ рекомендует регионам при необходимости переводить детей на дистанционное обучение. Региональное министерство образования отменило традиционную выставку «УчСиб-2020».

Не ходить в школу из за коронавируса имеют право ученики в Бердске
В Бердске 14 общеобразовательных школ

Министр образования Новосибирской области заявил о том, что с 16 марта на территории региона вводится свободное посещение образовательных учреждений из-за коронавируса. Речь не идет о карантине и закрытии школ и детских садов. Родителям дано право самостоятельно решать, – отправлять детей в образовательные учреждения или оставлять дома.

Занятия в школах не отменяются, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Но в образовательных учреждениях должны быть созданы условия для возможности дистанционного обучения школьников. Накануне соответствующее распоряжение сделало Минпросвещения России.

-В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей Министерство просвещения Российской Федерации направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. Также на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения, — говорится в сообщении.

Региональным органам управления образованием поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений. В случае остановки процесса обучения на территориях образовательных организаций выстраивать работу таким образом, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе, задействовав необходимые механизмы для обучения в онлайн-форматах.

В большинстве регионов в ближайший период грядут плановые каникулы — по окончании третьей четверти.

-Защита здоровья учащихся и всех работников системы образования – первостепенная задача. У нас есть все возможности для того, чтобы ребята продолжали получать знания… Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения, – прокомментировал Министр просвещения Сергей Кравцов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новокузнецке с 16 марта школы закрыли на карантин в связи с появлением в регионе коронавируса. Дети будут учиться дистанционно.

Минобразования Новосибирской области одновременно проинформировал об отмене своих мероприятий в рамках выставки «УчСиб — 2020» с 19 по 21 марта — в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, ОРВИ.

Органам управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области так же рекомендовано отменить участие в данных мероприятиях подведомственных муниципальных образовательных организаций.

Официального комментария от начальника бердского управления образования Жанны Тузовой «Курьер. Среда. Бердск» на момент публикации не удалось получить.

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От редакции

Отпустите детей в школу и детсад?

Аноним, 15 марта 2020 14:14
Правильно. Зачем стране образованные людибаранами проще управлять. Главное галочку ставить научились и харе.
Аноним, 15 марта 2020 14:20
Могли бы и каникулы, раньше на неделю, об'явить..
Аноним, 15 марта 2020 14:59
Карантин в детских садах и школах предусмотрен. Почему разрешают проведение детских мероприятий в учреждениях культуры города-ДК и Родина!? Лишь бы галочки поставить о том, сколько мероприятий провели? Ещё и цирк в город привезли, а безмозглые родители ташут детей, несмотря на массовое ОРВИ, уже не говоря о короновирусе! О чем Отдел культуры в городе думает?

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