Труп пропавшего без вести 4 месяца назад 12-летнего мальчика нашли в реке в Саратовской области

СКР расследует происшествия с детьми

В Саратовской области обнаружено тело, предположительно, мальчика, пропавшего в ноябре 2019 года, сообщили в воскресенье в главке Следственного комитета России.

14 марта 2020 года в ходе поисковых мероприятий в поселке Алексеевский Самойловского района Саратовской области в реке Терса в ходе поисковых мероприятий волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» обнаружено, предположительно, тело 12-летнего мальчика, пропавшего 21 ноября 2019 года в селе Песчанка Самойловского района Саратовской области.

Следственными органами СКР по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следователями СК проводится осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле погибшего ребенка при внешнем осмотре не обнаружено.

В поисках ребенка помимо сотрудников СУ СК России по Саратовской области, принимали участие личный состав ГУ МВД России по Саратовской области, областной службы спасения, а также волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и добровольцы.

В настоящее время предстоит провести процедуру опознания и ряд других следственных действий, в том числе судебно-медицинскую экспертизу в целях установления точной причины смерти мальчика. Расследование уголовного дела продолжается.