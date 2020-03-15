Прочь орехи и фрукты: Как удержать вес во время болезни дома возле холодильника?

Не переедать поможет ведение пищевого дневника и подсчет суточной калорийности, отметил врач-диетолог. Если вы не покидаете квартиру, то воздерживайтесь от калорийных продуктов и устраивайте себе «физкультурные разминки». Кроме того, важно соблюдать питьевой режим.

Диетолог рассказал о правилах «карантинной диеты»

Находясь на карантине или работая из дома, есть риск набрать лишний вес. Как этого избежать и сохранить при этом хорошее настроение, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Иван Алименко.

Как сохранить физическую форму, сидя дома и постоянно имея доступ к холодильнику? Рецепт достаточно прост, но требует определенных усилий и силы воли.

«Если вы не на карантинном режиме, лучше ходить в магазин чаще и покупать ограниченные порции, не закупать излишки, особенно это касается любимых продуктов. Люди, которые хранят дома «продукты-провокации», в среднем весят на 9 кг больше, чем люди, которые их не хранят. Любимые продукты лучше хранить в небольших объемах, чтобы в случае чего можно было съесть все за один раз и не сильно расстраиваться», – порекомендовал Иван Алименко.

Удержать вес поможет ведение пищевого дневника и подсчет суточной калорийности, отметил врач-диетолог.

«В среднем нужно укладываться в 2000 калорий в сутки, если вы остаетесь дома. Подсчет, цифры, запись – это взрослое поведение, а подворовывание, «контрабанда» и компульсивное переедание – детское поведение. Ведите пищевой дневник, питайтесь каждые три часа, чтобы не копить сильный голод, и считайте калории, чтобы примерно видеть, сколько вы потребляете», – посоветовал Иван Алименко.

Если вы не покидаете квартиру, то воздерживайтесь от употребления в пищу калорийных продуктов и устраивайте себе «физкультурные разминки». Кроме того, важно соблюдать питьевой режим. И еще помните, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует не «полезные перекусы», а полноценные приемы пищи, отметил врач-диетолог.

«Орехи, яблоки, фрукты – это причина набора веса, они калорийные и не дают стойкого чувства насыщения. Такую «контрабанду» надо убрать с глаз долой и из сердца вон. Если мы не пьем достаточно жидкости, начинаем переедать. Поэтому условно полезным перекусом может быть кофе с обезжиренным молоком и современным заменителем сахара, если вы любите сладкое. Такой напиток восполнит запасы жидкости и не принесет большую калорийность. Кроме того, нужно добавить в жизнь формы разминок, зарядок и танцев под телевизор, чтобы в первую очередь держать в норме настроение», – пояснил Иван Алименко.