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Заразились коронавирусом 14 человек за субботу в России. В стране подтверждено 59 случаев смертельной инфекции

14:45 15.03.2020 Фото: Википедии
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Все заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели — Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария. Впервые выявили заразившихся в Кузбассе.

Заразились коронавирусом 14 человек за субботу в России. В стране подтверждено 59 случаев смертельной инфекции
Коронавирус распространяется по России

За последние сутки в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, 9 – в Москве, 1-  в Московской области, 1 — в Санкт-Петербурге, 2 — в Кемеровской области, 1 — в Калиниградской области. Об этом в воскресенье сообщил Роспоребнадзор.

Граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария). Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории России.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, из них 56 у граждан России, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.

-Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – останьтесь дома и вызовите врача,- сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

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От редакции

Коронавирус доберется до Новосибирской области?

Сибиряк, 15 марта 2020 15:46
Мне сегодня сосед сказал, что Министр здравоохранения Новосибирской области издал приказ, что всех прибывающих из-за границы определяют на 2-х недельный карантин. Редакция, а правда ли это?

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