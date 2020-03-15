Шок: Не хватает продуктов и туалетной бумаги из-за короновируса жителям США

В США местные власти и жители перешли на режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Десятки штатов и тысячи городов США впервые за многие годы столкнулись с нехваткой продуктов питания и средств гигиены, которые жители разбирают про запас в связи с распространением нового коронавируса. В оптовых и розничных магазинах, аптеках, отдельных торговых точках покупатели зачастую видят пустые полки, а владельцы подобных заведений затрудняются ответить, когда удастся преодолеть дефицит: люди сметают товары, как только они появляются на полках. После объявления в пятницу президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения из-за эпидемии паника среди жителей лишь усилилась, а федеральным и местным властям приходится принимать дополнительные меры, чтобы взять ситуацию под контроль.

Зона сдерживания

Пригород Нью-Йорка Нью-Рошель стал одним из первых в стране эпицентров вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в целях борьбы с распространением инфекции объявил на минувшей неделе о создании в этом районе так называемой зоны сдерживания. Здесь закрыты школы и детские учреждения, людям рекомендовано без особой надобности не выходить на улицу и не посещать массовые мероприятия, часть офисов и предприятий не работает.

Как рассказал корреспонденту ТАСС директор социального центра Нью-Рошеля Дэниел Боннет, в город прибыли более 220 сотрудников Национальной гвардии, которые помогают обеспечивать жителей бесплатными наборами продуктов питания, рассчитанными на несколько дней. «Изначально такие наборы были предназначены для тех учеников, которые бесплатно питались в школах и колледжах, а с закрытием учреждений лишились этой возможности, но сейчас каждый житель Нью-Рошеля — одинокий, пожилой человек, ребенок, член многодетной семьи — может получить продукты, — объяснил он. — В последующие дни служащие Нацгвардии, наши сотрудники и добровольцы будут также закупать овощи, фрукты, делать бутерброды и раздавать нуждающимся». Кроме еды, жителям Нью-Рошеля предлагают и бесплатные книги, чтобы было чем заняться дома во время карантина.

Учеба и богослужения онлайн

В ближайшие дни представители Национальной гвардии начнут принимать меры по дезинфекции мест массового скопления граждан — учреждений, библиотек, социальных центров и школ города. По словам Боннета, в Нью-Рошеле в настоящее время закрываются концертные площадки, а также церкви и религиозные центры, которые переходят на проведение мероприятий и богослужений в онлайн-режиме. «В настоящее время люди испытывают страх, пребывают в некоторой панике, но, думаю, в считанные дни все успокоятся, — уверен представитель местных властей. — Число заразившихся все еще растет, но мы осуществляем жесткий контроль, мониторинг и принимаем все меры, чтобы люди имели возможность получать медицинскую помощь, тесты и продукты питания вовремя».

Школы штата Нью-Йорк и многих других регионов также перешли на обучение в онлайн-режиме. Учителя находятся в постоянном контакте с родителями и школьниками с помощью электронных средств связи, дают домашние задания, ссылки на ресурсы с тестами и контрольными работами, проверяют результаты. На такой же режим работы в целях предотвращения распространения вируса среди сотрудников и их детей частично перешла и школа при постоянном представительстве России при ООН.

Гречка, антисептики и алкоголь

Дефицит продуктов питания и средств гигиены наблюдается во всех американских штатах. «Туалетной бумаги и антисептиков у нас нет, люди мгновенно раскупают замороженные морепродукты, мясо, воду, хлеб, памперсы и даже мыло. Быстро заканчиваются все препараты с витамином С, — признался руководитель торгового подразделения одной из крупнейших в Нью-Йорке оптовых сетей. — В ближайшие дни мы ожидаем несколько грузовиков с новыми поставками, которые, надеюсь, наконец, удовлетворят спрос наших покупателей, но пока надежды небольшие».

Те учреждения, которые продолжают работать, столкнулись с нехваткой антисептиков, просят сотрудников и родителей учеников помочь в создании необходимых запасов. Однако в большинстве аптек средств дезинфекции не найти, и американцы учатся делать их дома самостоятельно. «Берем спирт, гель «Алоэ» и смешиваем в пропорции два к одному, добавляем эфирное масло или несколько капель духов, все тщательно перемешиваем, — рассказала корреспонденту ТАСС продавец магазина бытовых товаров. — Полученное средство разливаем в небольшие бутылочки, которые можно брать с собой на работу, в школу, пользоваться дома, хранить в машине, раздавать друзьям и коллегам. Рецепт антисептика я вывесила в магазине, а ингредиенты и пустые бутылочки у нас всегда в наличии».

Американцы, столкнувшись с угрозой карантина, пытаются в эти выходные дни пополнить необходимые запасы: с полок пропали не только туалетная бумага, средства дезинфекции, влажные салфетки, но и крупы, консервы, овощи. Менеджер Надя Скеджелл из штата Коннектикут в разговоре с корреспондентом ТАСС сообщила, что как только пошли разговоры об эпидемии, она «на всякий случай сразу купила рис, замороженные овощи, мясо, еду для кошек и собаки». «Я боюсь, что людям скоро запретят выходить на улицу и закроют все магазины, или все будет дороже в 15-20 раз, а запасы позволят продержаться неделю — две дома, если такое случится», — отметила Скеджелл.

Русскоязычные американцы туалетную бумагу не скупают, но прежде всего пополняют запасы гречневой крупы. «Первым делом я купила гречку, муку, сахар — у меня двое подростков, которые вот уже неделю из-за карантина сидят дома и постоянно хотят есть. Без гречки этот период преодолеть будет сложно», — отметила жительница Нью-Йорка, преподаватель Виктория Вайсман.

Юрист Ярослава Чернышева из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) сделала закупки в минувшую пятницу. «Я обошла шесть магазинов и, еле живая, как добытчица в каменном веке, приволокла корм в семью, — рассказала она. — Парковки везде переполнены, машины стоят и ждут, когда кто-нибудь уедет, люди стоят с пустыми тележками в очереди, чтобы войти в магазины. Безумные покупатели со счастливыми глазами, отоварившись, выкатывают тележки, набитые продуктами так, что они вываливаются. В одном из магазинов я забрала последний недорогой сыр и мясо. Хлеба мало, мяса курицы не было, банки все смели, а овощей, включая картошку, вообще нет. Народ закупает туалетную бумагу и алкоголь, а значит сидеть в «бункере» собирается долго».