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Националисты расстреляли из ракетницы посольство России в Киеве во время митинга

15:30 15.03.2020 Фото: Википедии
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Выпущенная ракета попала в крышу посольства. Кроме того, радикалы порвали российский флаг. В посольстве тзаявили, что «сделают обход» здания для оценки возможных последствий акции.

Националисты расстреляли из ракетницы посольство России в Киеве во время митинга
В посольство России в Киеве в ходе митинга выстрелили из ракетницы

Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве. Инцидент произошел во время акции местных националистов, приуроченной ко «Дню добровольца». Выпущенная ракета попала в крышу посольства. Кроме того, радикалы, по данным издания Strana.ua, порвали российский флаг.

Как ранее рассказали РИА Новости в дипмиссии, в связи с акцией у здания выставили усиленные наряды Нацгвардии Украины. В посольстве также заявили, что «сделают обход» здания для оценки возможных последствий акции.

Украинские радикалы регулярно проводят акции против российских учреждений в стране. Так, в июне 2014 года националисты забросали яйцами, краской и кусками брусчатки российское посольство в Киеве. Аналогичное нападение произошло в 2016-м. В феврале 2018-го националисты атаковали здание Россотрудничества, а в мае того же года в Киеве напали на главу этого учреждения Константина Воробьева, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы.

МИД России неоднократно выражал протест в связи нападениями украинских радикалов на диппредставительства страны и требовал привлечь виновных к ответственности.

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От редакции

Куда смотрит полиция?

Raven, 15 марта 2020 16:43
В качестве ответных действий, а так же, как жест доброй воли предлагаю нанести ответный ракетный удар по Киеву

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