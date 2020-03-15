Что изменится в оплате услуг ЖКХ в ближайшее время?

Банкам предлагают запретить брать комиссию с граждан при оплате коммуналки, тарифы за свет, газ и воду намерены пересмотреть, а количество семей, получающих право на субсидию по оплате ЖКХ, может заметно возрасти. Как ещё защитить карманы россиян от необоснованных цен на энергоресурсы и услуги ЖКХ, в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказали эксперты и законодатели.
Банки берут дань
Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект об отмене комиссии за оплату коммунальных услуг, которая у различных банков составляет от 0,5 до трёх процентов независимо от того, как совершается платёж: наличными через кассу банка, онлайн или через банкомат.
Как отметил спикер палаты Вячеслав Володин, выступивший одним из авторов проекта закона, во время встреч с избирателями люди неоднократно обращались с просьбой отменить дополнительные поборы при оплате услуг ЖКХ, и президент поддержал это решение.
«Это справедливо, коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов каждой семьи, и для многих пожилых людей, семей с детьми такая комиссия — ощутимые дополнительные траты», — подчеркнул председатель.
Как заявил депутат от КПРФ Алексей Куринный, банки уже стали жаловаться на будущие колоссальные потери, хотя практика показывает, что это на самом деле копеечные затраты. Цифровизация в сфере банковских операций существенно изменила саму отрасль, и операционистку в кассе заменил один «клик» в мобильном приложении гаджета.
«Нынешние проценты не обоснованы, фактически банковская система наживается на гражданах, обложив их данью, — убеждён парламентарий. — Законопроект даст возможность если не убрать этот процент полностью, то значительно его ограничить».
Субсидии станут доступнее
В итоге выделенные на эти цели из региональной казны немалые средства (их доля составляет до 5-10 процентов местного бюджета) не доходят до адресата и почти нетронутыми возвращаются обратно.
По словам законодателя, с 1 января 2021 года россиянам станет легче получить положенную субсидию. В частности, для оформления льготы им больше не понадобится представлять документы или их копии об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Всю необходимую информацию органы соцзащиты запросят у управляющих компаний сами.
Напомним, что рассчитывать на субсидию могут все граждане РФ, чьи расходы на услуги ЖКХ превышают 22 процента от всего совокупного дохода семьи. От региона к региону порог предельного процента на оплату от совокупных доходов может разниться. Например, в Самарской области и Пензенской он составляет 22 процента, а вот в Нижегородской и Ульяновской — уже 18 процентов.
Как стало известно, Правительство сейчас прорабатывает вопрос о снижении порога расходов из семейного бюджета на ЖКХ, при котором граждане получают право на субсидии, с 22 до 15 процентов по всей стране. Таким образом право на соцподдержку получит большее количество россиян.
Тарифы сделают прозрачнее
По данным Минстроя, в 2019 году органы государственного жилищного надзора рассмотрели порядка 1,5 миллиона обращений граждан. Из этих обращений лишь пять процентов связаны с жалобами на качество подготовки жилищного фонда к зиме, а три процента — на качество теплоснабжения и горячего водоснабжения. Чаще же всего россияне жалуются на качество предоставления коммунальных услуг и корректность проведения расчётов.
Как отметил Борис Гладких, сегодня тарифы в регионах разнятся в десятки раз, что сказывается на доходах граждан, которые при оплате коммунальных услуг даже не имеют понятия, насколько экономически обоснована цена и не завышена ли она в результате картельного сговора. Более того, во многих местах изменилась коммунальная инфраструктура, стала более современной и менее затратной, а нормативы остались такими, будто в котельной по-прежнему дровами топят.
«Тарифы на протяжении десятков лет просто индексируются, но не пересматриваются», — подчеркнул законодатель, добавив, что необходим жёсткий контроль ценообразования.
Предложения по реформированию системы тарифов на энергоресурсы до конца весенней сессии собирается внести ФАС. Об этом в ходе «правительственного часа» в Госдуме 4 марта сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. По его словам, новая процедура формирования тарифов в топливно-энергетической сфере станет более простой и прозрачной.