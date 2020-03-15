Билборд c победительницами «АвтоЛеди-2020» появится в Бердске

За звание лучшей женщины за рулем сразились семь бердчанок. Смотрите конкурсанток на фото и видео.

«АвтоЛеди Бердск» украсят билборд в Бердске

14 марта на автодроме Бердской автошколы ДОСААФ женщины показывали свое мастерство в вождении автомобиля. Представительницы прекрасной половины человечества отлично справились с параллельной парковкой задним ходом, змейкой, въездом в бокс задним ходом, установкой детских кресел и продемонстрировали знания правил дорожного движения.

Конкурс проводит отдел по делам молодежи при поддержке ДОСААФ России. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» инструктор по оргработе «Бердской АШ ДОСААФ России» Людмила Шалагина, участницы прекрасно владеют автомобилем на практике и правила дорожного движения знают хорошо.

Бердчанки в образе забавной пчелки, милого Минни Мауса и очаровательной ведьмочки продемонстрировали свои творческие способности, исполняя песни и танцы под бурные аплодисменты публики.

Поздравляя участниц мэр Бердска Евгений Шестернин предложил к конкурсу подключить Искитим и Кольцово. И пообещал, что в подарок победительницам в Микрорайоне появится билборд «Наши мамы-автоледи».

Звучат фанфары, ведущая называет долгожданные имена победительниц.

« АвтоЛеди-2020» — «Скорость» — Ольга Кочерова, показала лучший результат на этапе фигурное вождение.

Оксана Хорошилова «АвтоЛеди-2020 – «Смелость».

«АвтоЛеди-2020 «Талант» Анна Литвинова, победила в творческом номере.

Маргарита Шайдурова «АвтоЛеди-2020» – «Элегантность».

«АвтоЛеди-2020″ — Интеллект» Маргарита Цеслявичус, лучший результат в ПДД. И обладательница титула » 2-я Вице «АвтоЛеди-2020» (3-е место).

1-я Вице «Авто-Леди-2020» Ольга Маркеева (2-е место).

Ольга Мартемьянова «АвтоЛеди-2020» (1-е место) и «АвтоЛеди — Виртуоз» за 29 секунд установила кресло.

Ольга Мартемьянова водит машину шесть лет, обожает тюльпаны и работает модельером-конструктором обуви, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Я не ожидала, что победа достанется именно мне. Моя команда поддерживала меня во всем и это придавало силы, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» победительница.

Завершился конкурс фотографией на память.

Автор видео Елена Белоусова

