15 марта: 30 лет назад избран первый президент СССР Михаил Горбачёв, 103 года назад Николай II отрёкся от престола

В этот день коммунальщики отмечают свой профессиональный праздник, а так же все могут отпраздновать День потребителей.

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев сложил свои полномочия. С его отставкой должность Президента СССР прекратила своё существование

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается в третье воскресенье марта. Праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. Первоначально он отмечался как «День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства». В 2013 году указом Президента РФ День работника торговли был установлен на четвертую субботу июля.

Международный день защиты тюленей или День белька.



Установлен по инициативе Международного фонда защиты животных.

Белёк — новорождённый детёныш гренландского или каспийского тюленя, покрытый белоснежным мехом. Именно из-за этого меха они и являлись долгое время объектами охоты. В ходе коммерческого пушного промысла убивали детенышей тюленей в возрасте от 2 недель до 3 месяцев.

Из-за белькового промысла, а также из-за изменения климата, популяция гренландского тюленя резко сократилась. К началу 2000-х годов она, по различным оценкам, составляла от 200 до 300 особей. В последние десятилетия был введен ряд запретительных мер по части добычи, а также правила судоходства в районах скопления гренландского тюленя, его численность стабилизировалась на уровне 1 миллиона особей.

Всемирный день защиты прав потребителей.

15 марта 1962 года в Конгрессе США состоялось выступление президента Джона Фицджеральда Кеннеди, в котором он впервые дал определение понятию «потребитель». Также он установил четыре неотъемлемых его права: на информацию; на безопасность товаров и услуг; на выбор товаров и услуг на конкурентной основе; быть выслушанным.

Впервые Всемирный день защиты прав потребителей отмечался в 1983 году.

30 лет назад (1990) Михаил Горбачёв был избран первым и единственным президентом СССР.

Днём ранее был подписан закон об учреждении поста президента СССР. Глава государства должен был избираться советскими гражданами путём прямого и тайного голосования сроком на 5 лет. Однако в порядке исключения первые выборы были проведены Съездом народных депутатов СССР. На пост были выдвинуты Михаил Горбачев, председатель Совета министров Николай Рыжков и министр внутренних дел Вадим Бакатин. Рыжков и Бакатин сняли свои кандидатуры. 15 марта 1990 года на III внеочередном съезде президентом СССР был избран Михаил Горбачёв. «За» проголосовали 1 тысяча 329 депутатов, «против» — 495.

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев сложил свои полномочия. С его отставкой должность Президента СССР прекратила своё существование.

74 года назад (1946) Совет Народных Комиссаров преобразован в Правительство СССР — Совет Министров СССР.



После Октябрьской революции высшим исполнительным органом молодой страны стал Совет Народных Комиссаров (СНК), который был создан на базе министерств, существовавших в царской России.

Законом СССР от 15 марта 1946 года СНК был преобразован в Совет Министров СССР.

Совмин формировался Верховным Советом СССР. В его состав входили: председатель, первые заместители, заместители председателя, министры, председатели Государственных комитетов, главы Комитета народного контроля и Госбанка СССР, председатель Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника». Также в Совмин СССР по должности входили председатели Советов министров союзных республик.

Первый состав Совмина был утвержден Верховным Советом СССР 19 марта 1946 года.

В 1991 году этот высший исполнительный орган госвласти был упразднён в связи с учреждением Кабинета министров СССР при Президенте СССР.

101 год назад (1919) была создана Петроградская морская база (ныне -Ленинградская военно-морская база).

Она была образована приказом №117 на базе Морских сил Петрограда. Её первым начальником стал военный моряк Александр Сполатбог. В первый отряд боевых кораблей входило три линкора, три крейсера, миноносцы и пять яхт. На Петроградскую морскую базу была возложена ответственность за дислокацию кораблей и судов, а также за принятие мер по обороне города с морских направлений.

За годы своего существования базу неоднократно упраздняли, переформировывали и вновь создавали. С ноября 1939 года она называется Ленинградская военно-морская база. В советское время база не входила в состав Балтийского флота, а подчинялась напрямую Главнокомандующему ВМФ СССР. С 1994 года база входит в состав Балтийского флота.

102 года назад (1918) в Москве вышел первый и единственный номер «Газеты футуристов».

Её редакторами стали три известных русских футуриста: Давид Бурлюк, Василий Каменский и Владимир Маяковский. В издании были напечатаны стихотворения Маяковского «Наш марш» и «Революция. Поэтохроника», отрывок из поэмы Каменского «Стенька Разин — сердце народное», стихи Бурлюк и Сергея Спасского, а также статьи «Открытое письмо рабочим» и «Братская могила». Кроме того, в газете были опубликованы коллективные декларации «Декрет № 1 о демократизации искусств» и «Манифест летучей федерации футуристов», с требованиями признать отделение искусства от государства, ввести всеобщее художественное образование и рядом других.

103 года назад (1917) Николай II отрёкся от престола.

Отречению императора предшествовало ухудшение социально-экономического положения России, которое было вызвано Первой мировой войной. Рост антивоенных настроений, недовольство самодержавием, а также экономическая разруха и неудачи на фронтах привели к началу Февральской революции 1917 года.

15 марта (2 марта по старому стилю) 1917 года в поезде, стоявшем на путях у железнодорожного вокзала Пскова, Николай II подписал манифест об отречении от престола за себя и за своего сына Алексея в пользу своего брата — Великого князя Михаила Александровича. Позднее в этот день император написал в своем дневнике: «В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман!»

На следующий день Великий князь также отрекся от престола, предоставив решать вопрос о форме правления в России Учредительному собранию.

103 года назад (1917) в Петрограде было объявлено о создании нового высшего органа государственной власти России — Временного правительства.



Оно было создано по соглашению между Временным комитетом Государственной Думы и исполкомом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Его возглавил Александр Керенский. Правительство проработало всего немногим более полугода, и было распущено осенью 1917 года.

202 года назад (1818) император Александр I поручил подготовить проект первой российской конституции — «Государственную уставную грамоту Российской империи».

Разработка документа была поручена графу Николаю Новосильцеву.

«Уставная грамота» предусматривала установление в России конституционной монархии.

Законодательная власть разделялась между императором и двухпалатным парламентом (Государственным сеймом). Члены верхней палаты сейма — Сената — назначались монархом, а нижней — Посольской палаты — избирались от дворянских собраний и городских обществ. К компетенции парламента относилось утверждение законов и бюджета, но за императором оставалось право законодательной инициативы и право вето.

Документом предусматривалось проведение территориально-административной реформы в России. Предлагалось поделить страну на 10 наместничеств (округов), которые, в свою очередь, делились на губернии, а те — на уезды, уезды — на округа. В каждом наместничестве должен был быть свой сейм.

В «Уставной грамоте» было впервые в российской истории закреплены равенство подданных перед законом, неприкосновенность личности и собственности, свобода печати и вероисповедания.

Документ был готов к осени 1820 года, однако опубликован так и не был.

Год назад (2019) в Новой Зеландии произошли два террористических акта.

После дневной молитвы неизвестные ворвались в две мечети, расположенные в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде, и открыли стрельбу по прихожанам. В результате терактов были убит 51 человек, еще 50 — получили ранения.

Обвинения в убийстве предъявлены арестованному в тот же день 28‑летнему австралийцу Брентону Тарранту. Перед атакой он распространил в Интернете воззвание, содержащие антииммигрантские и антимусульманские высказывания, а во время нападения вёл прямую видеотрансляцию в социальных сетях. Как ожидается, суд над Таррантом начнется в июне 2020 года.

35 лет назад (1985) в сети Интернет зарегистрировано первое доменное имя — symbolics.com.

Идея построения информационной сети была предложена в начале 1960-х годов американским ученым Джозефом Ликлайдером. Точкой отсчёта истории Интернета считается 29 октября 1969 года. В этот день в США в рамках развития научно-военной сети ARPANET (предшественницы интернета) впервые в истории была осуществлена передача данных между двумя удаленными компьютерами. Терминалы находились на расстоянии 640 километров друг от друга. Слово login, было отправлено из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и успешно принято специалистами научно-исследовательской организации SRI International в г. Менло-Парк недалеко от Сан-Франциско.

Через несколько лет ARPANET объединяла уже 50 университетов и исследовательских организаций, которые имели контракты с министерством обороны США. В 1973 году ARPANET стала международной, объединив компьютерные сети Великобритании и Норвегии.

15 марта 1985 года американской фирмой Symbolics было зарегистрировано первое доменное имя.

Всемирной паутины, который был разработан английским изобретателем Тимом Бернерсом-Ли.

Сегодня в мире существует свыше 206 миллионов сайтов, а интернетом пользуются более 3 миллиардов человек. Первое место по числу пользователей занимает КНР, второе — Индия и третье — США. Россия находится на седьмом месте.

70 лет назад (1950) в Стокгольме было принято «Воззвание о запрещении атомного оружия и установлении строгого международного контроля за выполнением этого решения» (Стокгольмское воззвание).

Документ был принят на сессии Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира, которая проходила в шведской столице с 15 по 19 марта. Его автором стал французский физик и общественный деятель Фредерик Жолио-Кюри.

В своем обращении Постоянный комитет Всемирного конгресса сторонников мира требовал запрещение атомного оружия, установление строгого международного контроля за выполнением этого решения, а также объявление военным преступником правительства, которое первым применит атомное оружие против какой-либо страны.

С марта по ноябрь 1950 года под Стокгольмским воззванием свои подписи поставили порядка 500 миллионов человек, из них свыше 115 миллионов советских граждан (практически всё взрослое население страны), 17 миллионов итальянцев, 14 миллионов французов, 3 миллиона японцев, 2 миллиона американцев и 1 миллион англичан.

113 лет назад (1907) в финский Сейм (парламент) были избраны 19 женщин.

Финляндия, входившая в то время в состав Российской империи, стала одной из первых стран в мире, где в парламент были избраны женщины.

128 лет назад (1892) американский изобретатель Джесс Рено запатентовал эскалатор.

Первая «движущаяся лестница» был запатентована в 1859 году Натаном Эймсом, однако она никем никогда не была востребована. 15 марта 1892 года патент на «наклонный подъемник» получил американец Джесс Рено. Первый в мире эскалатор представлял собой гладкие движущиеся дорожки без ступеней. Спустя два года его установили в Нью-Йорке в парке Кони-Айленд — как аттракцион для туристов.

В метро первый эскалатор появился в 1911 году в Лондоне на станции «Эрлс-корт». Позже его снабдили поручнями, а современный вид эскалатор приобрел только в 1921 году.

Источник: ПГ