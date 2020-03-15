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Вандалы исписали «иероглифами» остановки и киоски по всему Бердску

15:45 15.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читательницы Курьер. Среда. Бердск
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Читали «Курьер. Среда. Бердск» прислали фото испорченных надписями магазинов и трансформаторных подстанций. Власть обещала закрасить. Но следует менять «что-то в мозгах» подростков, чтобы они направляли свою энергию в созидательное русло, считает вице-мэр Владимир Захаров.

Вандалы исписали «иероглифами» остановки и киоски по всему Бердску
Киоск на ул. Черемушной исписан неизвестными

В воскресенье с утра Бердск оказался исписанным странными «иероглифами». Об этом днем 15 марта «Курьер. Среда. Бердск» сообщила читательница, прислав фото изуродованных надписями стен.
— Весь город исписан этими иероглифами. Не переведете? Скорее всего, подростки постарались. И это не смывается. Как с этим бороться? — возмущена бердчанка.

Она перечислила места, где зафиксировала надписи — Старый универмаг, Торговый Центр в Микрорайоне, ул. Черемушная, поселок Боровой.

— Даже на дверях магазина нарисовали. И на стенах жилых домов. Похоже, целая банда орудует, — предположила читательница, отметив, что вечером в субботу надписей было гораздо меньше.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пообещал оценить «степень ущерба» и закрасить надписи на муниципальных объектах. По его словам, вряд ли чиновники будут обращаться в полицию для поиска вандалов. Хотя камеры наружного наблюдения в некоторых местах могут помочь вычислить нарушителей.

Как считает Захаров, нужно менять «что-то в мозгах» подростков, чтобы они направляли свою энергию в созидательное русло.

— Я впервые об этом слышу. Но проблема в другом — в мозгах подрастающего поколения. Это гораздо глубже и опаснее ям на дороге, которые мы рано или поздно заделаем. Значит, что-то мы делаем не так, — философски прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров. — Мы, конечно, закрасим. Цена вопроса — банка краски. Но мы снова бьем по хвостам. Почему они нарисовали? Кто они такие? Кто с ними занимается? Надо поднимать проблему на уровне школы. Значит, что-то подросткам не хватает.

Обращаться в полицию, по его словам, вряд ли будут, — стражам порядка и без этого есть чем заниматься. А вот устранять пробел в школах, вакуум после ликвидации, например, комсомола, по мнению вице-мэра нужно учителям и родителям.

— Путин сказал в послании о демографии, детях, образовании. Классное руководство учителям будут оплачивать, бесплатное питание. Не сказал же президент о ЖКХ. А поднял проблемы в школах. Пока не изменится система воспитания, такие надписи будут, — заявил Захаров.

По его оценке, нужно включаться в работу социальным педагогам, психологам, что-то изменить в школьной программе.

Вандалы исписали «иероглифами» остановки и киоски по всему Бердску

Остановка в п. Боровом

Вандалы исписали «иероглифами» остановки и киоски по всему Бердску

Пострадавший от вандалов магазин

Вандалы исписали «иероглифами» остановки и киоски по всему Бердску

Вандалы исписали «иероглифами» остановки и киоски по всему Бердску
Вандалы исписали «иероглифами» остановки и киоски по всему Бердску
Вандалы исписали «иероглифами» остановки и киоски по всему Бердску
Вандалы исписали «иероглифами» остановки и киоски по всему Бердску
Вандалы исписали «иероглифами» остановки и киоски по всему Бердску
Вандалы исписали «иероглифами» остановки и киоски по всему Бердску
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От редакции

Что и зачем пишут на стенах?

Аноним, 15 марта 2020 16:08
Даже в 90х годах вечером-ночью менты туда-сюда шнырк-шнырк, не говорю уж про 80е тогда еще и дружинники в помощь. Захаров у себя в мозгу что-то поменяй, а велосипед изобретать не надо, тысячи лет назад придумали жандармов, от которых вы сейчас отказались
Raven, 15 марта 2020 16:54
Тех кто в полях работал давно сократили, а от оставшихся при желании и откупиться можно (например что бы помогли ваш авто за полцены продать). А так то помню, в 90х кроме ППСников ещё какие-то ходили. Наблюдал тогда картину днем на Ленина, стоит какой-то парень на коленях с поднятыми руками прислоненный лбом к тополю, рядом сумка, а его обыскивает боец в камуфляже, черном берете с короткоствольным автоматом. Даже во дворах пятиэтажек по ночам ходили патрули

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