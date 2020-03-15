Вандалы исписали «иероглифами» остановки и киоски по всему Бердску

В воскресенье с утра Бердск оказался исписанным странными «иероглифами». Об этом днем 15 марта «Курьер. Среда. Бердск» сообщила читательница, прислав фото изуродованных надписями стен.
— Весь город исписан этими иероглифами. Не переведете? Скорее всего, подростки постарались. И это не смывается. Как с этим бороться? — возмущена бердчанка.
Она перечислила места, где зафиксировала надписи — Старый универмаг, Торговый Центр в Микрорайоне, ул. Черемушная, поселок Боровой.
Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пообещал оценить «степень ущерба» и закрасить надписи на муниципальных объектах. По его словам, вряд ли чиновники будут обращаться в полицию для поиска вандалов. Хотя камеры наружного наблюдения в некоторых местах могут помочь вычислить нарушителей.
Как считает Захаров, нужно менять «что-то в мозгах» подростков, чтобы они направляли свою энергию в созидательное русло.
— Я впервые об этом слышу. Но проблема в другом — в мозгах подрастающего поколения. Это гораздо глубже и опаснее ям на дороге, которые мы рано или поздно заделаем. Значит, что-то мы делаем не так, — философски прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Захаров. — Мы, конечно, закрасим. Цена вопроса — банка краски. Но мы снова бьем по хвостам. Почему они нарисовали? Кто они такие? Кто с ними занимается? Надо поднимать проблему на уровне школы. Значит, что-то подросткам не хватает.
Обращаться в полицию, по его словам, вряд ли будут, — стражам порядка и без этого есть чем заниматься. А вот устранять пробел в школах, вакуум после ликвидации, например, комсомола, по мнению вице-мэра нужно учителям и родителям.
— Путин сказал в послании о демографии, детях, образовании. Классное руководство учителям будут оплачивать, бесплатное питание. Не сказал же президент о ЖКХ. А поднял проблемы в школах. Пока не изменится система воспитания, такие надписи будут, — заявил Захаров.
По его оценке, нужно включаться в работу социальным педагогам, психологам, что-то изменить в школьной программе.