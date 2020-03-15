Разбил три припаркованные машины рухнувший с крыши штаба СибВО снег в Новосибирске

Снег оборвал металлическое ограждение, установленное по периметру крыши. Крыша одного из автомобилей — бордового кроссовера — оказалась вдавлена в салон.

Снег с крыши Штаба Сибирского военного округа разбил припаркованные машины

Снег сошел с крыши здания штаба Сибирского военного округа. Повреждены три машины. Снег рухнул с крыши здания на Красном проспекте, 53 утром 15 марта, сообщает АСТ-54 .

— На фотографиях, присланных подписчицей, видно, что сошедший снег оборвал металлическое ограждение, установленное по периметру крыши… При этом на соседнем участке кровли, где ограждение выдержало, лежит слой снега толщиной около полуметра, — отметили подписчики.

Снег повредил три автомобиля, припаркованных у здания. Крыша одного из них оказалась вдавлена в салон.

Наибольшие повреждения из трёх автомобилей, припаркованных у стены здания, получил бордовый кроссовер, крыша которого оказалась буквально вдавленной в салон.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», МЧС ежедневно предупреждает о необходимости очистить крыши от снега. А водителей — не ставить машины рядом с домами.