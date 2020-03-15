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Достали из уха 10-летней девочки бабочку врачи в Тюмени

17:08 15.03.2020 Фото: pixabay.com
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Она пожаловалась родителям на заложенность, которая долго не проходила. Насекомое, скорее всего, давно находилось в слуховом проходе. Врачи запрещают самостоятельно вытаскивать из ушей попавшие туда предметы.

Достали из уха 10 летней девочки бабочку врачи в Тюмени
Тюменские врачи достали бабочку из уха 10-летней девочки

Тюменские отоларингологи ОКБ №2 извлекли из уха 10-летней девочки бабочку. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в пресс-службе медучреждения. Школьницу доставили в приемное отделение детского стационара ее родители, которым она пожаловалась на заложенность уха.

Во время осмотра врач быстро установил причину дискомфорта пациентки: наружный слуховой проход перекрыл инородный предмет. После его извлечения выяснилось, что это бабочка. Насекомое было покрыто серными массами и, скорее всего, находилось в слуховом проходе длительное время.

— Иногда пациент не сразу замечает наличие инородного тела в слуховом канале, а лишь спустя время, когда проявятся симптомы — чувство заложенности, снижение слуха, шум в ушах, боль, выделения, неприятный запах. Хорошо, что родители сразу прислушались к ребенку и обратились за медицинской помощью. Всегда есть риск присоединения инфекции. В этом случае развития осложнений удалось избежать, — объяснил Сергей Саввович, врач детского оториноларингологического отделения ОКБ № 2.

Ежедневно за экстренной и неотложной медицинской помощью к детским оториноларингологам этой больницы обращаются до 70 пациентов, около десяти из них — по поводу инородного предмета в ухе. Чаще всего причиной дискомфорта у детей становятся мелкие игрушки или их части, скрученные клочки бумаги, ластики от карандашей, небольшие батарейки. Насекомые тоже нередко выбирают временным пристанищем слуховые проходы.

— Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно удалить насекомое шпильками, пинцетом и другими предметами, особенно острыми. Так можно случайно протолкнуть насекомое еще глубже и травмировать барабанную перепонку. Лучше обратитесь к специалистам, — посоветовал врач.

Кроме того, врачам приходится помогать пациентам, проглотившим инородные предметы. За минувший год, по данным медиков, всего было 153 таких пациента, из них 104 — дети. Чаще всего ребятишки проглатывают монетки, бусинки, пуговицы, мелкие детали от различных конструкторов, небольшие магниты, батарейки.

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