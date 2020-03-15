Обнулились: «Валя, ты просто космос» — баннер о Терешковой вывесили болельщики «Арсенала» Тулы

Болельщики тульского «Арсенала» на игре 22-го тура РПЛ с «Рубином» вывесили баннер «Валя, ты просто космос», пишет www.sports.ru
Баннер посвящен Валентине Терешковой, депутату Госдумы и первой в мире женщине-космонавту.
10 марта на заседании Госдумы она предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.
В 2011 году Терешкова была избрана депутатом Государственной думы России от партии «Единая Россия».
и она нашего президента на ноль помножила , сказочно просто))
а могла бы обнулить пенсионную и медицинскую реформы,да и доллар заодно,да что то не срослось у ней так, что налоговая и росреестр все данные о её недвижимости и доходах засекретили)