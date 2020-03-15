Обнулились: «Валя, ты просто космос» — баннер о Терешковой вывесили болельщики «Арсенала» Тулы

Баннер посвящен Валентине Терешковой, депутату Госдумы и первой в мире женщине-космонавту. 10 марта на заседании Госдумы она предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.

Баннер о Терешковой на трибуне в Туле: «Валя, ты просто космос»

Болельщики тульского «Арсенала» на игре 22-го тура РПЛ с «Рубином» вывесили баннер «Валя, ты просто космос», пишет www.sports.ru

Баннер посвящен Валентине Терешковой, депутату Госдумы и первой в мире женщине-космонавту.

10 марта на заседании Госдумы она предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.

В 2011 году Терешкова была избрана депутатом Государственной думы России от партии «Единая Россия».