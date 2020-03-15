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Обнулились: «Валя, ты просто космос» — баннер о Терешковой вывесили болельщики «Арсенала» Тулы

19:37 15.03.2020 Фото: www.sports.ru
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Баннер посвящен Валентине Терешковой, депутату Госдумы и первой в мире женщине-космонавту. 10 марта на заседании Госдумы она предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.

Обнулились: Валя, ты просто космос баннер о Терешковой вывесили болельщики Арсенала Тулы
Баннер о Терешковой на трибуне в Туле: «Валя, ты просто космос»

Болельщики тульского «Арсенала» на игре 22-го тура РПЛ с «Рубином» вывесили баннер «Валя, ты просто космос», пишет www.sports.ru

Баннер посвящен Валентине Терешковой, депутату Госдумы и первой в мире женщине-космонавту.

10 марта на заседании Госдумы она предложила убрать ограничения по числу сроков для действующего президента после принятия поправок в Конституцию.

В 2011 году Терешкова была избрана депутатом Государственной думы России от партии «Единая Россия».

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От редакции

Валя, ты просто космос-космос!

Аноним, 15 марта 2020 19:58
просто офигивание терешковой достигло космических масштабов..
и она нашего президента на ноль помножила , сказочно просто))
а могла бы обнулить пенсионную и медицинскую реформы,да и доллар заодно,да что то не срослось у ней так, что налоговая и росреестр все данные о её недвижимости и доходах засекретили)
Аноним, 15 марта 2020 20:13
Пожалеть её надо,старая она,да и заслуги её сомнительны...Жаль собаки говорить не могут,Белка и Стрелка тоже заслужили почести,и если бы жили как мы(с учетом повышения пенсионного возраста),тоже могли бы МНЕНИЕ с больших трибун говорить.
Аноним, 15 марта 2020 21:01
А с чего её жалеть? Она всю жизнь как сыр в масле каталась. И при советской власти, и спустя 30 лет после. А вот лизоблюдство, которое она ярко проявила на днях, ставит крест на её истории как человеке-легенде. Опошлила сама себя.
Новый мэ, 15 марта 2020 20:56
И Карелин выглядел бледно со своей инициативой, а спустя 10 минут её отзывом. Не дума а цирк, с космонавтами и силачами на арене.

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