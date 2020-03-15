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Baza: дал залп по жилому дому боевой вертолет Минобороны в Чите

21:30 15.03.2020 Фото: Baza
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Инцидент произошёл 14 марта при разряжении боекомплекта вертолета Ми-35М на аэродроме «Черёмушки» под Читой. Во время дежурной процедуры произошёл сбой, и один из снарядов калибром 23 мм выстрелил.

Baza: дал залп по жилому дому боевой вертолет Минобороны в Чите
Взрывом было повреждено остекление, межэтажное перекрытие и балкон

Боевой вертолёт Министерства обороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите. Никто не погиб и не пострадал. Сам дом лишь слегка повреждён, и это даже как-то унизительно, пишет Baza.

Инцидент произошёл 14 марта при разряжении боекомплекта вертолета Ми-35М на аэродроме «Черёмушки» под Читой. Во время дежурной процедуры произошёл сбой, и один из снарядов калибром 23 мм выстрелил.

Он пролетел почти полтора километра и врезался в стену жилого дома. Местные жители сначала даже не поняли, что произошло и пожаловались в МЧС на «громкий хлопок».

Прибывшие подразделения Росгвардии, МЧС и группа разминирования прочесали окрестности, осмотрели дом и обнаружили повреждение на уровне третьего этажа, – там, куда и угодил снаряд. Взрывом было повреждено остекление, межэтажное перекрытие и балкон.

Baza: дал залп по жилому дому боевой вертолет Минобороны в Чите

Прибывшие подразделения Росгвардии, МЧС и группа разминирования прочесали окрестности, осмотрели дом и обнаружили повреждение на уровне третьего этажа

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От редакции

Как так возможно?

Аноним, 15 марта 2020 22:31
НВР:
Страшнее танка его пьяный экипаж.
В Крыму тоже ракету случайно запустили.
На 40 000 000 налетала.
Теперь с техников будут взыскивать, с их детей, с их внуков и так наверно до седьмого колена.
Наверно и наши ветролетчики скоро учудят.
Новый мэр, 15 марта 2020 22:58
Ну а фильги министр обороны строитель,отстроит балкон
Аноним, 15 марта 2020 23:51
Набираешь в поисковике о крушении самолетов и получается, что мало есть городов, где катастроф не было. Самое страшное было в Иркутске. Не было крушений с печальными последствиями для живущих там, где нет аэродромов вблизи от жилых домов. А самолеты и вертолеты падали и будут падать. Такова особенность техники. Когда-то она выйдет из строя.
Аноним, 16 марта 2020 00:07
Не залп, а салют. Не взорвалась, а хлопок. Не повреждения, а бесплатные модификации фасада. Ну и вы же понимаете - если бы не Минобороны РФ, то это сделали бы солдаты НАТО!

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