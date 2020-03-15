Baza: дал залп по жилому дому боевой вертолет Минобороны в Чите

Инцидент произошёл 14 марта при разряжении боекомплекта вертолета Ми-35М на аэродроме «Черёмушки» под Читой. Во время дежурной процедуры произошёл сбой, и один из снарядов калибром 23 мм выстрелил.

Взрывом было повреждено остекление, межэтажное перекрытие и балкон

Боевой вертолёт Министерства обороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите. Никто не погиб и не пострадал. Сам дом лишь слегка повреждён, и это даже как-то унизительно, пишет Baza.

Инцидент произошёл 14 марта при разряжении боекомплекта вертолета Ми-35М на аэродроме «Черёмушки» под Читой. Во время дежурной процедуры произошёл сбой, и один из снарядов калибром 23 мм выстрелил.

Он пролетел почти полтора километра и врезался в стену жилого дома. Местные жители сначала даже не поняли, что произошло и пожаловались в МЧС на «громкий хлопок».

Прибывшие подразделения Росгвардии, МЧС и группа разминирования прочесали окрестности, осмотрели дом и обнаружили повреждение на уровне третьего этажа, – там, куда и угодил снаряд. Взрывом было повреждено остекление, межэтажное перекрытие и балкон.