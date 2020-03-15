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Легковушка влетела в вагон «летящего» грузового поезда на железнодорожной станции 52 км под Искитимом

21:37 15.03.2020 Фото: АвтоБердск
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В ДТП никто не пострадал. В результате инцидента был задержан пригородный электропоезд №6615 сообщением Новосибирск – Черепаново на 13 минут.

Легковушка влетела в вагон летящего грузового поезда на железнодорожной станции 52 км под Искитимом
29 февраля на железнодорожном переезде 52 км, расположенном на перегоне Блок пост 50 км – Искитим Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом

Водитель автомобиля, грубо нарушивший правила дорожного движения, стал виновником ДТП на переезде Новосибирского региона ЗСЖД, сообщила Курьер.Среда.Бердск пресс-служба РЖД.

В воскресенье, 15 марта, в 13:58 по местному времени на железнодорожном переезде 52 км на перегоне Искитим – Блокпост 50 км Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал светофора исправно работающей переездной сигнализации и въехал в вагон проходящего грузового поезда.

В ДТП никто не пострадал. В результате инцидента был задержан пригородный электропоезд №6615 сообщением Новосибирск – Черепаново на 13 минут.

Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение создает угрозу не только для автомобилистов, но и для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.

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