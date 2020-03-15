Легковушка влетела в вагон «летящего» грузового поезда на железнодорожной станции 52 км под Искитимом

Водитель автомобиля, грубо нарушивший правила дорожного движения, стал виновником ДТП на переезде Новосибирского региона ЗСЖД, сообщила Курьер.Среда.Бердск пресс-служба РЖД.
В воскресенье, 15 марта, в 13:58 по местному времени на железнодорожном переезде 52 км на перегоне Искитим – Блокпост 50 км Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал светофора исправно работающей переездной сигнализации и въехал в вагон проходящего грузового поезда.
В ДТП никто не пострадал. В результате инцидента был задержан пригородный электропоезд №6615 сообщением Новосибирск – Черепаново на 13 минут.
Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение создает угрозу не только для автомобилистов, но и для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.