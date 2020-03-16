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Быстро помогать за свой счет пострадавшим от ЧС разрешили муниципалитетам России

21:45 16.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В России изменили механизм финансирования помощи населению, пострадавшему от чрезвычайных ситуаций. Местные власти оперативно выплачивают деньги, а потом возмещают затраты из федерального бюджета. Предоставлением жилья теперь занимается не МЧС, а Минстрой.

Быстро помогать за свой счет пострадавшим от ЧС разрешили муниципалитетам России
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11 марта в МЧС России прошли занятия для представителей органов исполнительной власти и территориальных органов чрезвычайного ведомства по применению нового механизма финансирования мероприятий, направленных на оказание помощи пострадавшим гражданам от чрезвычайных ситуаций (ЧС) федерального, межрегионального и регионального характера. Изменения в нормативно-правовую базу были внесены в конце 2019 года, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Постановлением правительства РФ от 26.12.2019 № 1846 объединены в единый резервный фонд правительства и резервный фонд по предупреждению и ликвидации ЧС. Основанием для выделения средств из этого резервного фонда будет являться распоряжение федерального правительства, подготовленное на основании соответствующего поручения по обращению глав регионов.

Вместе с тем, постановлением правительства РФ от 20.12.2019 №1743 изменены действовавшие с 2007 года критерии классификации ЧС. К примеру, к федеральному характеру теперь относятся ЧС, размер материального ущерба которых превышает 1,2 млрд рублей. При этом решение об отнесении ЧС к федеральному или региональному характеру принимает Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Правкомиссия).

10 марта Правкомиссия утвердила Методические рекомендации по организации работы федеральных и региональных органов исполнительной власти для принятия решения об уровне ЧС. Рекомендации направлены на повышение оперативности определения характера ЧС и источника финансирования мероприятий по ликвидации их последствий, оказанию мер социальной поддержки пострадавшим гражданам и помощи территориям.

C 2020 года в этой сфере деятельности определены и разграничены полномочия федеральных ведомств. Так, в ведении МЧС России – оказание финансовой помощи пострадавшему населению и территориям, восполнение запасов материальных средств госрезерва и оказание гуманитарной помощи иностранным государствам. За Минстроем России закреплены вопросы обеспечения пострадавших граждан жильём, за Минздравом России – оказание высокотехнологичной медпомощи и проведение медэвакуации.

Региональные власти получили право на возмещение из федерального бюджета расходов на выплаты гражданам, пострадавшим в результате ЧС федерального или межрегионального характера. Эта мера позволяет субъектам РФ оперативно оказывать помощь пострадавшему населению за счёт собственных средств и впоследствии компенсировать понесенные затраты.

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