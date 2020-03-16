Магазин «Магия Любви» знает все женские секреты

ХИТ ПРОДАЖ!!!
Спрей ERO tightening Spray содержит особые вяжущие и стимулирующие кровообращение компоненты.
Экстракт бересты/ Betual Alba S AP оказывает вяжущее действие Бензилникотинат улучшает кровообращение
Масло листьев гвоздики/ Eugenia Caryophyllus leaf oil улучшает кровообращение
Коричное масло/Cinnamomum Zeylanicum leaf oil оказывает антибактериальное действие, тонизирует, освежает
Алоэ вера ухаживает за кожей.
Австрия
================================================================
===============================================================
У каждой ночи своя МАГИЯ. А какой будет ваша НОЧЬ?
Большой ассортимент товаров для укрепления и сохранения интимного здоровья вы найдете в магазине «Магия Любви» по адресу :
г.Бердск ул. Лелюха 13. ежедневно с 10-00 до 20-00
тел.8(383) 41-2-16-09
=============================================
Мы работаем с лицами старше 18+
ИП Адамович С.В. ИНН 540226788008 ОГРНИП 305540235400021
Источник: Раздел Интим-салона Магия любви на сайте Весь Бердск