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Стала «АвтоЛеди-2020» в Бердске модельер обуви Ольга Мартемьянова

21:13 16.03.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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За звание лучшей женщины за рулем сразились семь бердчанок. Победительница работает модельером-конструктором обуви и обожает тюльпаны.

Стала «АвтоЛеди 2020» в Бердске модельер обуви Ольга Мартемьянова
Ольга Мартемьянова шесть лет водит машину. Ее поздравил с победой мэр Бердска Евгений Шестернин

14 марта на автодроме «Бердской АШ ДОСААФ России» женщины показывали свое мастерство в вождении автомобиля. Представительницы прекрасной половины человечества прекрасно справились с параллельной парковкой задним ходом, змейкой, въездом в бокс задним ходом. Они продемонстрировали свои творческие способности исполняя песни и танцы под бурные аплодисменты публики.

«АвтоЛеди- 2020» стала Ольга Мартемьянова. Бердчанка водит машину шесть лет, обожает тюльпаны и работает модельером-конструктором обуви.
— Я не ожидала, что победа достанется именно мне. Моя команда поддерживала меня во всем и это придавало силы,- призналась «Курьер. Среда. Бердск» победительница.

Конкурс проводит отдел по делам молодежи при поддержке организации «Бердская АШ ДОСААФ России».
Подробности — в ближайшее время.

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От редакции

Вы умеете водить машину?

Аноним, 14 марта 2020 21:17
Очень рад за победительницу! Хорошо, что с площади убрали этот праздник, там люди ходят. Ну и, так сказать, чем меньше баб за рулём, тем безопаснее дорога!
Аноним, 14 марта 2020 22:00
Лучше бы праздник сантехника или работяги сделали. Ну на худой конец таксиста. Что значит авто леди? Это профессия?
Аноним, 14 марта 2020 22:48
А, вот чем мэр занимался вместо того, чтобы быть на митинге. Молодец, все веселится.
Аноним, 15 марта 2020 00:27
Естестннннно! Лучше на праздник к девушкам, оооочень нужное дело! А та горстка протестующих (определено не более 200 человек, а то тюрьма), они только настроение мэру портят. Государство уже всё решило, и у нашего батюшки широкие пути. Ну не будет мэром Бердска, пойдёт на повышение
Аноним, 14 марта 2020 23:25
Задолбали митингами - заняться нечем что ли? Куда ваши мужики смотрят? Вам сказали - не будет в Бердске ИЦ и зк ... нет дайте нам бумагу ... теперь вам что дать? Ну помахали вы плакатами и что? ИЦ не будет - и дальше то что? для вас корм кончился? митинговать не за что? А вот если "Голубь" в искитимском районе - от Бердска 1 км построит ИЦ - что делать будете?
Светлана Рябоконь, 14 марта 2020 23:26
Мда...
Видно, что важнее для чиновника!
Пока его зам на митинге "задвигает" за тёщу (ясен пень, культурный уровень жителей города по его разумению, выше-то не поднимается!), мэр развлекается по конкурсам. Причём ради которого не дал в своё время разрешение на проведение митинга на площади!!!
Аноним, 15 марта 2020 09:00
Конечно, тут молоденькие авто леди. Живые и весёлые. Бальзам для глаз мэра.
А как случись чего - так адвокат дьявола потом скажет, что они сами из машины выпрыгнули и сами в снегу замерзли.
Какое лицемерие!!
Аноним, 16 марта 2020 10:14
Кончайте уже накидывать: мэр неоднократно и заявлял и даже бумаги вам показывал что ничего не планируется и ничего не будет.
Не обязан он ко всяким провокаторам на каждую встречу являться!
Аноним, 15 марта 2020 09:25
Теперь мне стало понятно, почему изначально автоледи должны были объявиться на площади Горького, да чтобы отказать проведению митинга. Очередное доказательство трусости власти в России. Позорники!!!
Аноним, 15 марта 2020 16:56
Надо бы каждый выходной митинг на площади заявлять, тогда город утонет в воскресных конкурсах, концертах, ярмарках, соревнованиях и прочих шоу.
Аноним, 15 марта 2020 09:44
У нас мэр , последнии пол года "бориться с лихачами" выпендривающихся на площади Горького? Не было такого? Зато в любой газете полно статей , как он осуждает любой выпендрёж водил на площади! Не прошло и пол года и он лично поощряет "дрифтеров" куролесить на площади при этом мэр Бердска их за это награждает лично? Где логика? Абсурд!
Lex Luthor, 15 марта 2020 10:10
Если читать не умеешь, то там русским по белому написано, что конкурс имел место быть на автодроме школы ДОСААФ....
Аноним, 15 марта 2020 10:33
"Если читать не умеешь, то там русским по белому написано, что конкурс имел место быть на автодроме школы ДОСААФ...."

Конкурс среди женщин-водителей «АвтоЛеди» пройдет в Бердске 14 марта на площади Горького. Постановление об этом опубликовала бердская мэрия 4 марта. Как сказано в документе, подписанном и. о. мэра Бердска Владимиром Захаровым! Ты читать сам то умеешь? Или обвиняешь и. о. мэра Бердска Владимира Захарова во вранье? Как не стыдно?
https://kurer-sreda.ru/2020/03/05/520578-avtoledi-2020-vyberut-posle-figurnogo-vozhdeniya-i-proverki-znanij-pdd-sredi-zhenshhin-voditelej-berdska
Аноним, 15 марта 2020 20:08
Он же(губер)вроде в ОТПУСКЕ,или повод отменить и тёлочками за баранкой полюбоваться отменил?или перенес?И я бы перенес,иш сколько мастеров собралось,и едут ведь!!!
Аномим, 15 марта 2020 22:57
Какое позорище для города! Мэр развлекается, а зам.- отдувается!
Аноним, 15 марта 2020 23:05
14 февраля всем горожанам было наглядно показано, что больше всего администрацию заботит! Развлечения! Они в приоритете. Если чиновники и депутаты допустят ИЦ на территории города- "развлекаться" будут другими событиями.
Гость Очередной, 16 марта 2020 14:09
взрослые женщины, танцующие в детсадовских костюмах... перед перед чиновниками администрации...
извращение какое-то...
Аноним, 16 марта 2020 18:37
нам впору следующий митинг созывать об отзыве всего депутатского корпуса.Такого хамского отношения к людям никто не ожидал
Аноним, 16 марта 2020 23:18
Пир во время чумы.

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