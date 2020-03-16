Стала «АвтоЛеди-2020» в Бердске модельер обуви Ольга Мартемьянова

14 марта на автодроме «Бердской АШ ДОСААФ России» женщины показывали свое мастерство в вождении автомобиля. Представительницы прекрасной половины человечества прекрасно справились с параллельной парковкой задним ходом, змейкой, въездом в бокс задним ходом. Они продемонстрировали свои творческие способности исполняя песни и танцы под бурные аплодисменты публики.
«АвтоЛеди- 2020» стала Ольга Мартемьянова. Бердчанка водит машину шесть лет, обожает тюльпаны и работает модельером-конструктором обуви.
— Я не ожидала, что победа достанется именно мне. Моя команда поддерживала меня во всем и это придавало силы,- призналась «Курьер. Среда. Бердск» победительница.
Конкурс проводит отдел по делам молодежи при поддержке организации «Бердская АШ ДОСААФ России».
Подробности — в ближайшее время.
Видно, что важнее для чиновника!
Пока его зам на митинге "задвигает" за тёщу (ясен пень, культурный уровень жителей города по его разумению, выше-то не поднимается!), мэр развлекается по конкурсам. Причём ради которого не дал в своё время разрешение на проведение митинга на площади!!!
А как случись чего - так адвокат дьявола потом скажет, что они сами из машины выпрыгнули и сами в снегу замерзли.
Какое лицемерие!!
Не обязан он ко всяким провокаторам на каждую встречу являться!
Конкурс среди женщин-водителей «АвтоЛеди» пройдет в Бердске 14 марта на площади Горького. Постановление об этом опубликовала бердская мэрия 4 марта. Как сказано в документе, подписанном и. о. мэра Бердска Владимиром Захаровым! Ты читать сам то умеешь? Или обвиняешь и. о. мэра Бердска Владимира Захарова во вранье? Как не стыдно?
https://kurer-sreda.ru/2020/03/05/520578-avtoledi-2020-vyberut-posle-figurnogo-vozhdeniya-i-proverki-znanij-pdd-sredi-zhenshhin-voditelej-berdska
извращение какое-то...