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Здоровье

Осталось мало зубов?! Телескопические протезы в стоматологической клинике «Колибри» ваше решение

09:10 16.03.2020 Фото: стоматологическая клиника "Колибри"
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Из всех замковых конструкций зубной протез на телескопических коронках является самым надежным, может заменить большое число утраченных зубов.

Осталось мало зубов?! Телескопические протезы в стоматологической клинике Колибри ваше решение
Изготовление протезов – это высокотехнологичный процесс

Телескопические протезы — современный, комфортный вид протезирования зубов.

Из всех замковых конструкций зубной протез на телескопических коронках является самым надежным, может заменить большое число утраченных зубов.

Показания к применению:

— мало настоящих зубов;

— желание иметь зубы, которые ничем не отличаются от настоящих;

— ненадежность оставшихся зубов, когда имеется вероятность того, что и эти зубы будут утрачены;

— желание, чтобы конструкция надежно фиксировалась во рту.

Плюсы телескопических зубных протезов

— при дальнейшей потере зубов, конструкцию можно преобразовать;

— надежно удерживаются во рту;

— высокая эстетичность, не заметен для окружающих;

— прочность конструкции;

— не влияют на дикцию

Суть протезирования заключается в следующем:

На имеющиеся зубы надеваются металлические цилиндры – первичная часть телескопической коронки. Их фиксируют во рту на специальный материал. На первичную часть коронки надевается съемная вторичная часть, прочно закрепленная в съемный протез. Протез, при необходимости, снимается вместе со второй частью.

Изготовление таких протезов – это высокотехнологичный процесс, требующий от специалистов определенного уровня квалификации. Поэтому далеко не во всех клиниках применяется такой вид протезирования.

Ортопед Гуров С.Г.

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Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Раздел стоматологической клиники «Колибри» на сайте Весь Бердск

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