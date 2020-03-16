Осталось мало зубов?! Телескопические протезы в стоматологической клинике «Колибри» ваше решение

Телескопические протезы — современный, комфортный вид протезирования зубов.
Из всех замковых конструкций зубной протез на телескопических коронках является самым надежным, может заменить большое число утраченных зубов.
Показания к применению:
— мало настоящих зубов;
— желание иметь зубы, которые ничем не отличаются от настоящих;
— ненадежность оставшихся зубов, когда имеется вероятность того, что и эти зубы будут утрачены;
— желание, чтобы конструкция надежно фиксировалась во рту.
Плюсы телескопических зубных протезов
— при дальнейшей потере зубов, конструкцию можно преобразовать;
— надежно удерживаются во рту;
— высокая эстетичность, не заметен для окружающих;
— прочность конструкции;
— не влияют на дикцию
Суть протезирования заключается в следующем:
На имеющиеся зубы надеваются металлические цилиндры – первичная часть телескопической коронки. Их фиксируют во рту на специальный материал. На первичную часть коронки надевается съемная вторичная часть, прочно закрепленная в съемный протез. Протез, при необходимости, снимается вместе со второй частью.
Изготовление таких протезов – это высокотехнологичный процесс, требующий от специалистов определенного уровня квалификации. Поэтому далеко не во всех клиниках применяется такой вид протезирования.
Ортопед Гуров С.Г.
Все акции на сайте www.dent-kolibri.ru
Весь Март! :
В Подарок! ПАКЕТ УСЛУГ !
Пакет услуг предоставляется на первой консультации у врача ортопеда.
В рамках предложения, Вы получаете:
— полную консультацию по вашей ситуации в полости рта;
— ортопантомограмму (компьютерный панорамный снимок нижней и верхней челюсти) для правильного подбора имплантатов. По акции 500 руб. ;
— индивидуальный план лечения и протезирования
Запись на прием по т.8(383)2-383-078 либо через наш сайт www.dent-kolibri.ru (заполнив заявку снизу любой страницы)
Мы находимся по линии метро Красный проспект и метро Сибирская
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом
Источник: Раздел стоматологической клиники «Колибри» на сайте Весь Бердск