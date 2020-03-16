Осталось мало зубов?! Телескопические протезы в стоматологической клинике «Колибри» ваше решение

Из всех замковых конструкций зубной протез на телескопических коронках является самым надежным, может заменить большое число утраченных зубов.

Изготовление протезов – это высокотехнологичный процесс

Телескопические протезы — современный, комфортный вид протезирования зубов.

Из всех замковых конструкций зубной протез на телескопических коронках является самым надежным, может заменить большое число утраченных зубов.

Показания к применению:

— мало настоящих зубов;

— желание иметь зубы, которые ничем не отличаются от настоящих;

— ненадежность оставшихся зубов, когда имеется вероятность того, что и эти зубы будут утрачены;

— желание, чтобы конструкция надежно фиксировалась во рту.

Плюсы телескопических зубных протезов

— при дальнейшей потере зубов, конструкцию можно преобразовать;

— надежно удерживаются во рту;

— высокая эстетичность, не заметен для окружающих;

— прочность конструкции;

— не влияют на дикцию

Суть протезирования заключается в следующем:

На имеющиеся зубы надеваются металлические цилиндры – первичная часть телескопической коронки. Их фиксируют во рту на специальный материал. На первичную часть коронки надевается съемная вторичная часть, прочно закрепленная в съемный протез. Протез, при необходимости, снимается вместе со второй частью.

Изготовление таких протезов – это высокотехнологичный процесс, требующий от специалистов определенного уровня квалификации. Поэтому далеко не во всех клиниках применяется такой вид протезирования.

Ортопед Гуров С.Г.

Все акции на сайте www.dent-kolibri.ru

Весь Март! :

В Подарок! ПАКЕТ УСЛУГ !

Пакет услуг предоставляется на первой консультации у врача ортопеда.

В рамках предложения, Вы получаете:

— полную консультацию по вашей ситуации в полости рта;

— ортопантомограмму (компьютерный панорамный снимок нижней и верхней челюсти) для правильного подбора имплантатов. По акции 500 руб. ;

— индивидуальный план лечения и протезирования

Запись на прием по т.8(383)2-383-078 либо через наш сайт www.dent-kolibri.ru (заполнив заявку снизу любой страницы)

Мы находимся по линии метро Красный проспект и метро Сибирская

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Раздел стоматологической клиники «Колибри» на сайте Весь Бердск