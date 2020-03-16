За ампутацию полового члена требует компенсации с врачей 50-летний житель Москвы

Сейчас Сергей собирает деньги на дорогостоящую пластическую операцию, которая, как он надеется, вернёт ему мужскую силу. Операция обойдётся примерно в 1,5 млн рублей. «Мне нужна реальная жизнь, а секс — это часть жизни», заявил пострадавший.

«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член

Житель Москвы требует наказать врачей после ампутации полового члена. Операция была проведена из-за рака уретры, но её можно было бы избежать, уверен мужчина: диагноз был поставлен лишь спустя полгода после появления первых признаков заболевания. Следственный комитет России (СКР) отказал в возбуждении уголовного дела, не обнаружив связи между первоначальным диагнозом и последующей операцией. Теперь мужчина пытается добиться компенсации в суде и собирает деньги на дорогостоящую пластическую операцию.

Эта история началась в июле 2018-го. Тогда 50-летний Сергей Александров (своё настоящее имя он не раскрывает) обратил внимание на капли крови в своей моче. Он всегда серьёзно относился к здоровью и сразу же пошёл в столичную поликлинику №195. Терапевт поспешил успокоить Сергея: анализы у него в порядке, но нужно попить таблетки.

«Терапевт порекомендовал есть меньше жирного и назначил железо в таблетках, но это не помогло», — говорит Сергей. Тогда врач направил его к урологу. «Меня принял Рубен Карапетян (фамилия изменена). Я ему всю ситуацию обрисовал, он даже не смотрел ничего, выдал направление на анализы и назначил лекарства от простатита», — продолжает мужчина.

К урологу пациент ходил вплоть до декабря 2018-го, но безрезультатно. Лекарства от простатита желаемого эффекта не приносили, а состояние больного продолжало ухудшаться изо дня в день.

«Я ему (урологу. — RT) ещё в декабре сказал, что у меня уже лимфоузлы болят. Они воспаляются, опухают. Я уже понимал: это что-то серьёзное. В паху, слева, лимфоузел был с кулак. Врач посмотрел на это и отправил к дерматологу», — вспоминает Сергей.

Дерматолог сразу отправил пациента к онкологу, в городскую клиническую больницу №57. Там объявили: нужна экстренная операция.

Таким образом, только спустя полгода после появления первых признаков заболевания был поставлен верный диагноз: рак полового члена с прорастанием в уретру. Больному сообщили, что операция будет «не щадящая». «Я спросил: «Как это понять? Неужели у меня внизу всё вырежут подчистую?» Врач ответил: «Ну да». Я был просто в бешенстве», — рассказывает мужчина. Ампутацию сделали в апреле 2019 года, за ней последовал долгий курс лучевой терапии.

«Восстанавливался тяжело. Не знал, куда себя деть от диких болей», — признаётся Сергей.

Мужчина уверен: если бы ему вовремя поставили диагноз, ампутации можно было бы избежать. После операции и курса лучевой терапии Сергей пожаловался на уролога в прокуратуру, а надзорный орган передал его обращение в Следственный комитет.

«К урологу я пришёл с кровью, а ушёл с опухолью и метастазами в лимфоузлах. У меня третья стадия заболевания рака», — возмущается Сергей.

В сентябре 2019-го началась следственная проверка в отношении лечившего Сергея уролога. Проводило её управление СКР по Москве, Кунцевский межрайонный следственный отдел. Речь шла о вероятном оказании им услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). За совершение этого преступления, повлёкшего тяжкий вред здоровью, предусмотрено наказание вплоть до шести лет лишения свободы или штраф до 500 тыс. рублей.

Проверка шла полгода, её несколько раз приостанавливали. А 28 февраля 2020 года СКР в возбуждении уголовного дела отказал. Одной из причин этого решения стало то, что в медицинской карте Сергея обнаружились вырванные листы.

Эксперт не смог установить, когда наступило ухудшение состояния пациента и с чем это связано, из-за того, что «представленная медицинская карта была низкого качества», говорится в постановлении СКР. «Часть листов вырвана, часть записей отсутствует, записи о посещении врачом-урологом отсутствуют», — гласит документ. По этой же причине оказалось невозможным «определить время возникновения рака, который привёл к ухудшению состояния, потребовавшего в дальнейшем проведения операции».

Не нашли также и причинно-следственную связь между действиями уролога и дальнейшей операцией. Это объяснили тем, что рак уретры — редкое онкологическое заболевание и его трудно диагностировать на ранних стадиях. А необходимость проведения операции связали «с наличием онкологического процесса», но не с действиями врача-уролога.

«Неспецифичность симптомов приводит к поздней диагностике рака, — говорится в документе. — Иногда опухоль невозможно выявить в течение 12—18 месяцев с момента первых проявлений».

RT обратился с запросом в Департамент здравоохранения Москвы о разъяснении ситуации, но пока ответа не получил.

Сергей же сдаваться не намерен. Мужчина планирует подать гражданский иск в суд к врачу-урологу и потребовать возмещения причинённого ему морального вреда. Кроме того, он будет обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела.

Сейчас Сергей собирает деньги на дорогостоящую пластическую операцию, которая, как он надеется, вернёт ему мужскую силу.

«Хирург сказал, что восстановление возможно, — говорит он. — Операция обойдётся примерно в 1,5 млн рублей. Конечно, я заинтересовался. Не хочу с женщиной жить и сказки ей рассказывать. Мне нужна реальная жизнь, а секс — это часть жизни».