Тоже обнулили: снизили ключевую ставку почти до нуля в США

В предыдущий раз ФРС на фоне эпидемии коронавируса снижала ставку 3 марта с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента.

ФРС США пытается поддержать экономику

Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.

В предыдущий раз ФРС на фоне эпидемии коронавируса снижала ставку 3 марта с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента.

«ФРС призывает кредитные организации прибегнуть к «дисконтному окну», чтобы помочь обеспечить спрос на кредит от домохозяйств и предприятий в такое время», — говорится в сообщении.



Как отмечается в заявлении, вспышка коронавируса нанесла серьезный ущерб экономике многих стран, в том числе и США. Последствия пандемии продолжат оказывать влияние на экономическую активность и экономические перспективы.

В ФРС заявили, что стремятся обеспечить максимальную занятость населения, стабильные цены, а также избежать роста инфляции. Комитет оставит такую ставку до полной уверенности, что экономика страны преодолела последствия недавних событий.

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение ФРС. «Это замечательно для нашей страны», — сказал он на пресс-конференции.

В минувший четверг, 12 марта, американские индексы закрылись с падением от 7,9 до 9,3 процента, что стало худшим показателем за более чем 30 лет. На ситуацию повлияло заявление президента Дональда Трампа, который ввел 30-дневный запрет на въезд в США из Европы из-за коронавируса.

Пандемия коронавируса



Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились.В Европе первое место по распространению коронавируса заняла Италия: там выявлено более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался.

Источник: РИА Новости