16.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Тоже обнулили: снизили ключевую ставку почти до нуля в США

08:30 16.03.2020 Фото: kursiv.kz
0

В предыдущий раз ФРС на фоне эпидемии коронавируса снижала ставку 3 марта с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента.

Тоже обнулили: снизили ключевую ставку почти до нуля в США
ФРС США пытается поддержать экономику

Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
В предыдущий раз ФРС на фоне эпидемии коронавируса снижала ставку 3 марта с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента.
«ФРС призывает кредитные организации прибегнуть к «дисконтному окну», чтобы помочь обеспечить спрос на кредит от домохозяйств и предприятий в такое время», — говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении, вспышка коронавируса нанесла серьезный ущерб экономике многих стран, в том числе и США. Последствия пандемии продолжат оказывать влияние на экономическую активность и экономические перспективы.

В ФРС заявили, что стремятся обеспечить максимальную занятость населения, стабильные цены, а также избежать роста инфляции. Комитет оставит такую ставку до полной уверенности, что экономика страны преодолела последствия недавних событий.
Президент США Дональд Трамп приветствовал решение ФРС. «Это замечательно для нашей страны», — сказал он на пресс-конференции.
В минувший четверг, 12 марта, американские индексы закрылись с падением от 7,9 до 9,3 процента, что стало худшим показателем за более чем 30 лет. На ситуацию повлияло заявление президента Дональда Трампа, который ввел 30-дневный запрет на въезд в США из Европы из-за коронавируса.
Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.
По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились.
В Европе первое место по распространению коронавируса заняла Италия: там выявлено более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда уйдет коронавирус?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Окна от компании "Магистраль" прослужат не один десяток лет
09:29 16-03-2020
Окна от компании
БердскСгорел дотла частный дом в поселке Новом Бердска
09:22 16-03-2020
Сгорел дотла частный дом в поселке Новом Бердска
За Путина на выборах 20204 года проголосуют 57% россиян
09:15 16-03-2020
За Путина на выборах 20204 года проголосуют 57% россиян
Осталось мало зубов?! Телескопические протезы в стоматологической клинике "Колибри" ваше решение
09:10 16-03-2020
Осталось мало зубов?! Телескопические протезы в стоматологической клинике
Какие рейсы и в какие страны отменил "Аэрофлот"?
09:00 16-03-2020
Какие рейсы и в какие страны отменил
БердскБез паники: О свободном посещении школ и детсадов из-за коронавируса и ОРВИ объявят 16 марта в Бердске
08:47 16-03-2020
Без паники: О свободном посещении школ и детсадов из-за коронавируса и ОРВИ объявят 16 марта в Бердске
Насмерть сбил пешехода водитель "Москвича" в Тогучинском районе
08:45 16-03-2020
Насмерть сбил пешехода водитель
БердскОтключат горячую воду в 9 домах, детсаду и магазине до конца рабочей неделе в Бердске
08:33 16-03-2020
Отключат горячую воду в 9 домах, детсаду и магазине до конца рабочей неделе в Бердске
С днем рождения Ирину Шурумову!!!
08:30 16-03-2020
С днем рождения Ирину Шурумову!!!
Тоже обнулили: снизили ключевую ставку почти до нуля в США
08:30 16-03-2020
Тоже обнулили: снизили ключевую ставку почти до нуля в США