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Какие рейсы и в какие страны отменил «Аэрофлот»?

09:00 16.03.2020 Фото: Пресс-служба Аэрофлота
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Отменяется авиасообщение со странами Европы.

Какие рейсы и в какие страны отменил Аэрофлот?
Аэрофлот приостанавливает авиасообщение с Европой

15 марта 2020 года, Москва. — Аэрофлот вносит изменения в полетную программу из Москвы в пункты Европы.

С 16 марта авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Ригу (Латвия), Амстердам (Нидерланды), Лиссабон (Португалия), Бухарест (Румыния), Белград (Сербия), Любляну (Словения), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Тиват (Черногория), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Париж (Франция), Ларнаку (Кипр).

Временно будут приостановлены полеты Аэрофлота в/из Москвы в:

— Прагу (Чехия) с 20 марта по 30 апреля 2020 года,

— Франкфурт, Мюнхен (Германия) с 19 марта по 30 апреля 2020 года,

— Салоники (Греция) с 16 марта по 30 апреля 2020 года,

— Барселону (Испания) с 21 марта по 30 апреля 2020 года,

— Цюрих (Швейцария) с 19 марта по 30 апреля 2020 года,

— Копенгаген (Дания) 17 марта и далее с 21 марта по 30 апреля 2020 года,

— Осло (Норвегия) с 18 марта по 30 апреля 2020 года,

— Кишинев (Молдавия) с 19 по 31 марта 2020 года,

— Вильнюс (Литва) в 19 по 30 марта 2020 года,

— Варшаву (Польша) с 15 по 27 марта 2020 года,

— Таллин (Эстония) с 19 марта по 30 апреля 2020 года,

— Вену (Австрия) с 20 марта по 30 апреля 2020 года,

— Ташкент, Бухару, Самарканд (Узбекистан) с 16 марта по 30 апреля 2020 года.

Для возвращения в Россию ее граждан Аэрофлот продолжит выполнение рейсов:

С 16 по 19 марта 2020 года по маршруту Шереметьево — Прага — Шереметьево

С 16 марта будут полностью прекращены регулярные полеты АО «Авиакомпания «Россия», которые выполняются под кодом Аэрофлота/«SU» из Санкт-Петербурга в пункты Европейского союза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву. Пассажирам предлагается возможность лететь через Москву.

Авиакомпания изучает возможность выполнения чартерных рейсов по отменяемым направлениям для возвращения в Россию всех ее граждан.

Пассажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз, и т.д.) с билетами на рейсы Аэрофлота с датой вылета со дня введения ограничений до 31 мая 2020 года, предлагается на выбор:

— оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) независимо от срока действия билета;

— однократное изменение даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов;

— изменение маршрута на любые рейсы Аэрофлота и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) без дополнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.

Информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в соцсетях.

Источник: пресс-служба «Аэрофлота»

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