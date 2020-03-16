Сгорел дотла частный дом в поселке Новом Бердска

С начала года в Бердске произошло 25 пожаров, в которых погиб один человек и двое получили травмы

Ранним утром 15 марта загорелся частный дом на ул. Шевченко в поселке Новом Бердска.

По словам замначальника отдела надзорной деятельности в Бердске Руслана Безносенко, на момент пожара в доме никого не было — владельцы использовали его только в весенне-летний период. В соседних домах тоже почти никто не проживал. Поэтому о пожаре сообщили довольно поздно, когда дом был объят пламенем. К приезду пожарных он сгорел почти дотла. Площадь пожара составили 54 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

С начала года в Бердске зарегистрировано 25 пожаров на объекте и 12 мусорных пожаров. Один человек погиб и двое получили травмы.