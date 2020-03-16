Кризис. Вирус. Карантин: 55-летняя Алена Апина обнажилась в фотосессии. Немного

Поклонники оценили новые снимки Апиной и восхитились тем, как она выглядит в 55 лет. «Вы великолепны», «Вечно молодая», «Сочная вишенка», «Просто прелесть восьмое чудо света само совершенство».

Поклонники оценили новые снимки Апиной

Коронавирус вносит коррективы в жизни не только обычных людей, но и звезд. Вот и Алена Апина пожаловалась на то, что ей пришлось отменить концерты. Зато она решила обрадовать поклонников новыми фотографиями.

Из-за распространения COVID-19 в ближайшее время концертов Алены Апиной не будет. Грустный пост на эту тему 55-летняя певица опубликовала на своей странице в Instagram.



«Кризис Вирус Карантин. Кто-то дома пьет один. Ни концертов, ни морей. Вот бы лето поскорей. Концерты отменяются, переносятся, границы закрываются, про деньги лучше не начинать», — написала Апина.

При этом, чтобы хоть немного порадовать поклонников звезда девяностых опубликовала кадры из новой фотосессии, где она позирует в смелом наряде. Также она посоветовала подписчикам не грустить, а заниматься чем-то полезным.

Поклонники оценили новые снимки Апиной и восхитились тем, как она выглядит в 55 лет.

«Вы великолепны», «Вечно молодая», «Сочная вишенка», «Просто прелесть восьмое чудо света само совершенство», «Дай Бог! Всем женщинам — быть такими красивыми… Как вы, Алена», «Шикарная», «Вы – сказка! Так держать», «Вторая фотка (в серебряном одеянии) так и просится на обложку нового альбома», — написали интернет-пользователи.

Источник: medikforum.ru