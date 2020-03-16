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Красота / Общество

Кризис. Вирус. Карантин: 55-летняя Алена Апина обнажилась в фотосессии. Немного

11:25 16.03.2020 Фото: instagram.com/neapina
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Поклонники оценили новые снимки Апиной и восхитились тем, как она выглядит в 55 лет. «Вы великолепны», «Вечно молодая», «Сочная вишенка», «Просто прелесть восьмое чудо света само совершенство».

Кризис. Вирус. Карантин: 55 летняя Алена Апина обнажилась в фотосессии. Немного
Поклонники оценили новые снимки Апиной

Коронавирус вносит коррективы в жизни не только обычных людей, но и звезд. Вот и Алена Апина пожаловалась на то, что ей пришлось отменить концерты. Зато она решила обрадовать поклонников новыми фотографиями.

Из-за распространения COVID-19 в ближайшее время концертов Алены Апиной не будет. Грустный пост на эту тему 55-летняя певица опубликовала на своей странице в Instagram.

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Кризис Вирус Карантин Кто-то дома пьёт один. Ни концертов, ни морей. Вот бы лето поскорей. Концерты отменяются, переносятся, границы закрываются, про деньги лучше не начинать. Проще всего сидеть. Размазывать сопли по щекам. А можно читать или писать книжки, песни, знакомиться с хорошими людьми( виртуально пока!), йога штанга, фото…. Список бесконечный и у каждого свой! Я вот начала стишатками баловаться и разгребать прошлогодние фото @nataliyagalich #соплиплохо #многочегохорошегоестьвсегда

Публикация от Alena Apina (@neapina)


«Кризис Вирус Карантин. Кто-то дома пьет один. Ни концертов, ни морей. Вот бы лето поскорей. Концерты отменяются, переносятся, границы закрываются, про деньги лучше не начинать», — написала Апина.

При этом, чтобы хоть немного порадовать поклонников звезда девяностых опубликовала кадры из новой фотосессии, где она позирует в смелом наряде. Также она посоветовала подписчикам не грустить, а заниматься чем-то полезным.

Поклонники оценили новые снимки Апиной и восхитились тем, как она выглядит в 55 лет.

«Вы великолепны», «Вечно молодая», «Сочная вишенка», «Просто прелесть восьмое чудо света само совершенство», «Дай Бог! Всем женщинам — быть такими красивыми… Как вы, Алена», «Шикарная», «Вы – сказка! Так держать», «Вторая фотка (в серебряном одеянии) так и просится на обложку нового альбома», — написали интернет-пользователи.

Источник: medikforum.ru

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