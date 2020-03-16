Светлана Лобода показала красавицу-маму в Instagram

«Мама очень милая и красивая», «Сильные гены», «Мама – красотка! Теперь верю, что Лобода — натурель», — осыпали комплиментами маму Лободы интернет-пользователи.

Поклонники Светланы присоединились к поздравлениям и восхитились красотой и молодостью Натальи Васильевны

Накануне мама украинской певицы Светланы Лободы – Наталья Васильевна – отмечала день рождения. В связи с этим праздником украинская певица опубликовала редкий семейный снимок.

У себя в Instagram Светлана Лобода поздравила свою маму Наталью с днем рождения и опубликовала совместную фотографию, хотя обычно певица старается не афишировать семейную жизнь.



«Дорогая наша, любимая мамочка. Я поздравляю тебя с Твоим Днём!! Мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься. Пусть так будет всегда!! Береги себя и будь пожалуйста здорова!!!!», — пожелала артистка родственнице.

Поклонники Светланы присоединились к поздравлениям и восхитились красотой и молодостью Натальи Васильевны.

«Какие все красивые», «Красотки. Здоровья на долгие годы вашей мамуле и всех благ», «Какая красивая и молодая мамочка! Здоровья ей крепкого», «Мама очень милая и красивая», «Сильные гены», «Мама – красотка! Теперь верю, что Лобода — натурель», — осыпали комплиментами маму Лободы интернет-пользователи.

Источник: medikforum.ru