Светлана Лобода показала красавицу-маму в Instagram

Накануне мама украинской певицы Светланы Лободы – Наталья Васильевна – отмечала день рождения. В связи с этим праздником украинская певица опубликовала редкий семейный снимок.
У себя в Instagram Светлана Лобода поздравила свою маму Наталью с днем рождения и опубликовала совместную фотографию, хотя обычно певица старается не афишировать семейную жизнь.
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дорогая наша, любимая мамочка ❤ Я поздравляю тебя с Твоим Днём!! мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься … Пусть так будет всегда!! Береги себя и будь пожалуйста здорова!!!! и , хорошего тебе дня сегодня 😘😉 мы тебя любим❤ @loboda.nata #happybirthday #mymam
«Дорогая наша, любимая мамочка. Я поздравляю тебя с Твоим Днём!! Мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься. Пусть так будет всегда!! Береги себя и будь пожалуйста здорова!!!!», — пожелала артистка родственнице.
Поклонники Светланы присоединились к поздравлениям и восхитились красотой и молодостью Натальи Васильевны.
«Какие все красивые», «Красотки. Здоровья на долгие годы вашей мамуле и всех благ», «Какая красивая и молодая мамочка! Здоровья ей крепкого», «Мама очень милая и красивая», «Сильные гены», «Мама – красотка! Теперь верю, что Лобода — натурель», — осыпали комплиментами маму Лободы интернет-пользователи.
Источник: medikforum.ru