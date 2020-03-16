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Красота / Общество

Сексуальная Настасья Самбурская опубликовала фото в черном кружевном белье и чулках в нижнем белье

11:30 16.03.2020 Фото: instagram.com/samburskaya
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За час снимок набрал более 95 тысяч лайков и свыше тысячи комментариев. Поклонники актрисы пришли в восторг от фото. Они отметили, что Самбурская прекрасно выглядит.

Сексуальная Настасья Самбурская опубликовала фото в черном кружевном белье и чулках в нижнем белье
Это фото было сделано для мужского журнала Maxim

На фото в Instagram она предстала в черном кружевном белье и чулках. Сексуальный образ Самбурской дополнили эффектная прическа с локонами и красная помада.

Она отметила, что мужа таким образом не ищет и пояснила, что это фото было сделано для мужского журнала Maxim.

За час снимок набрал более 95 тысяч лайков и свыше тысячи комментариев. Поклонники актрисы пришли в восторг от фото. Они отметили, что Самбурская прекрасно выглядит.


Источник: medikforum.ru

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