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11 тысяч человек за сутки заразились смертельным коронавирусом в мире

11:45 16.03.2020 Фото: pixabay.com
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За пределами Китая общее число подтвержденных случаев заражения составляет 72 469, скончался 2531 человек.

11 тысяч человек за сутки заразились смертельным коронавирусом в мире
Коронавирусом по всему миру заразились более 100 000 человек, большая часть в Китае

Новым типом коронавируса во всем мире за последние 24 часа заразились 10 982 человека, 343 заболевших умерли, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Таким образом, общее число инфицированных во всем мире достигло 153 517 человек, общее число случаев с летальным исходом составило 5375.
За пределами Китая общее число подтвержденных случаев заражения составляет 72 469, скончался 2531 человек.

Пандемия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах.
В России общее число заболевших составляет 63 человека.

Источник: РИА Новости

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