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Вузам перейти на дистанционное обучение рекомендует Минобрнауки

11:39 16.03.2020 Фото: pixabay.com
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На особый контроль поставлены все санитарно-профилактические мероприятия.

Вузам перейти на дистанционное обучение рекомендует Минобрнауки
Контакты студентов и преподавателей исключительно в электронной информационно-образовательной среде

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ: с 16 марта 2020 года в целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций вузам рекомендуется «организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением дистанционных технологий». Такие меры введены в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
На особый контроль поставлены все санитарно-профилактические мероприятия.

По какому графику будут теперь учиться студенты? Министр Валерий Фальков обсудил это с ректорами вузов.

Помимо того, что вузам поручено обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме, нужно предусмотреть следующие моменты:
1. Индивидуальные каникулы для студентов, перевод их на обучение по индивидуальному учебному плану.

2. Контакты студентов и преподавателей исключительно в электронной информационно-образовательной среде.

В Минобрнауки создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. На официальном сайте министерства не позднее 18 марта будет опубликован перечень бесплатных онлайн-курсов для студентов.

Источник: РГ

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