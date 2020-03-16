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Расстрелял из ружья жену и дочь и покончил с собой мужчина в Ростовской области

12:00 16.03.2020 Фото: pixabay.com
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Следователи начали расследование уголовного дела.

Расстрелял из ружья жену и дочь и покончил с собой мужчина в Ростовской области
Мужчина расстрелял 38-летнюю женщину и 14-летнюю дочь

Морозовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По данным следствия, ночью 15.03.2020 года в доме, расположенном в г. Морозовске Ростовской области, обнаружены тела 38-летней женщины, ее 14-летней дочери и 41-летнего сожителя с огнестрельными ранениями.

В ходе осмотра места происшествия следователем изъяты охотничье ружье 12 калибра, патроны, стрелянные гильзы, иные доказательства имеющие значение для следствия.

После осмотра места происшествия и проведения необходимых следственных действий предварительно установлено, что сожитель погибшей, действуя на почве ревности, используя огнестрельное оружие, совершил убийство женщины и ее несовершеннолетней дочери, после чего сам свел счеты с жизнью.

В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СКР по Ростовской области

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