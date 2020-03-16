Не больше 5000 человек: Коронавирус не отменил праздники и массовые мероприятия в Бердске

По сообщению начальника отдела культуры города, рекомендации о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса поступали. Например, в Москве нельзя проводить мероприятия численностью больше 5000 человек. Но самый большой зал в «ДК «Родина» вмещает в себя 600 человек.

Масленица-2020 уже прошла в Бердске. праздники не отменят из-за коронавиурса

Не отменяются массовые мероприятия из-за коронавируса в Бердске. Сегодня, 16 марта, «Курьер. Среда. Бердск» связался с руководителями культурных учреждений, чтобы выяснить — праздникам быть?

Так, утром 19 марта на Мемориале Славы в парке Победы Бердска состоится тожественное возложение цветов в рамках визита Атамана Всероссийского казачьего общества казачьего генерала Долуды А.Н. А также торжественное построение кадетов Бердского казачьего кадетского корпуса имени Олега Куяна в рамках визита того же атамана.

Кроме того, в этот же день состоится фестиваль КВН» Бердский острог-2020» и мероприятие, посвященное 100-летию образования ВЛКСМ в Бердске. В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

20 марта в ДОЦ им. В. Дубинина пройдет торжественное закрытие XIV городской профильной смены военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов Бердска «»Бердская дружина-2020», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войны.

23 марта в ДШИ «Берегиня» состоится открытый городской конкурс исполнительного искусства «Музыкант-первоклассник». Эти мероприятия запланированы лищь на ближайшую неделю. И пока что начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что все мероприятия в силе:

— Ничего не отменено. Были рекомендации. Например, в Москве нельзя проводить мероприятия численностью больше 5000 человек. Но у нас нет таких мероприятий. Самый большой зал в «ДК «Родина», он вмещает себя 600 человек. А массовые мероприятия на улице запланированы лишь на май. Масленица уже прошла.

Директор бердского историко-художественного музея Марина Пащенко подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что музей будет работать в прежнем режиме:

Мы хлорочкой моем все периодически. А так все нормально. Коронавируса у нас точно нет. К нам он не заходил.



Директор ДК «Родина» Людмила Чуркина рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о мерах профилактики в дворце культуры сегодня, 16 марта.

— Пока нет. У нас не такие крупные мероприятия. Численностью до 5000 человек их проводить можно. Уличные мы пока не планируем, а эти не отменяем. Все, что запланировано будем проводить. Вышестоящая организация отмашу нам не давала, чтобы мы отменяли мероприятия. Режим соблюдаем. Без конца все протираем, проветриваем. Делаем это все по несколько раз в день. Думаю, все обойдется, — резюмировала Людмила Чуркина.

Все же мэр Бердска Евгений Шестернин рекомендовал ограничить проведение всех массовых культурных и спортивных мероприятий. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Минобразования Новосибирской области одновременно проинформировал об отмене своих мероприятий в рамках выставки «УчСиб — 2020» с 19 по 21 марта — в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, ОРВИ. Планировалось, что представители бердска отправятся в эти дни на соревнования.

При этом, в связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей Министерство просвещения Российской Федерации направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. Также на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 16 марта, в Бердске введено свободное помещение детских садов. Мэр Бердска принял решение об увеличении весенних каникул для школ Бердска — с 18 марта по 1 апреля. Если ситуация с коронавирусом не изменится, то ученики перейдут на дистанционное обучение и свободное посещение школы.

Специалисты пояснили, что коронавирус нового типа постоянно мутирует и, делая прогноз на основе предыдущих эпидемий 2002 и 2012 годов, предполагается, что со временем патоген ослабнет. По мнению ученых, для коронавирусов, передаваемых от животных к человеку, характерна постепенная потеря агрессивных свойств.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Большинство зараженных находятся в центральной части Китая. По последним данным, в мире зафиксировано более 167 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Жертвами инфекции по всему миру стали 6471 человек, больше 76 тысяч — излечились. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

Пройден ли пик заболевания коронавирусом COVID-19, пока говорить невозможно, так как для этого нет достаточных данных. Об этом в интервью РБК заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По данным на 14 марта, число заболевших по всему миру превысило 145 тыс. человек (согласно South China Morning Post, агрегирующей данные ВОЗ).

В Европе наибольшее число обнаруженных случаев в Италии, где вирус диагностирован у 17 760 человек. В Италии также и самая высокая смертность от заболевания — больше 1000 случаев летального исхода. Объяснить высокое количество смертей можно тем, что эпидемию невозможно распознать, указывает Вуйнович: «Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться». Чем старше население, тем больше смертность, поэтому в Италии более 1000 смертей, добавляет она.

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом по состоянию на 14 марта составило 59. В Москве и Подмосковье ввели свободное посещение в школах. Министерство просвещения рекомендовало всем российским регионам перейти на дистанционное обучение. Было значительно ограничено авиасообщение — с 00:00 понедельника, 16 марта, самолеты из России смогут летать только в столицы стран Европейского союза только из терминала F аэропорта Шереметьево (и обратно); чартерных рейсов, которые вывозят в Россию граждан России и в ЕС граждан ЕС, ограничения не коснутся до «полного вывоза указанных граждан в их страны».