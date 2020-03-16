Весенний потоп начался: поднимается вода во дворах и погребах Юго-Восточного микрорайона Бердска

Жители бьют тревогу — они не увидели снегоотвала в этом году от аэродрома. Также они были поражены тем, что не вывозили снег из тупиков улиц. Начальник управления ЖКХ Максим Совбанов говорит, что специалисты стараются разобраться в ситуации. Весенний паводок начался.

Поднимается талая вода во дворах Юго-Восточного микрорайона Бердска

Топит Юго-Восточный микрорайон в Бердске. Об этом сообщили жители этой части города. Общественник Наталья Слесарева обратилась сегодня, 16 марта, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» и отметила, что в этом году жители не наблюдали снегоотвала в районе аэродрома. Кроме того снег из тупиков, который раньше вывозили, в этом году наоборот складировали у домов. Начальник управления ЖКХ Максим Совбанов говорит, что специалисты разбираются в ситуации.

— У нас часть Юго-Восточного топит, тупики. Каждый год нам делали снегоотвал. В этом году я его не видела. Кроме того снег в тупиках, как специально нам нагребали. Хотя раньше вывозили. Сосед за свой счет вывез снег, а ему через день снова нагребли снега. Это просто возмутительно, — рассказала Наталья 16 марта.

— Люди нам сообщали об этом. Сейчас мы проводим совещание, разбираемся в ситуации, — сказал Максим Флюрович «Курьер. Среда. Бердск».

Наталья Слесарева отметила, что первым звонком служит вода, стоящая во дворах — она уже есть. Следующим этапом поднимется вода в погребах, переживает Наталья. И говорит, что затопить могут не только их жилье, которое традиционное в зоне риска, но и соседние дома. В этом году очень много снега.

Напомним, что вице-мэр Владимир Захаров рассказывал, что в зоне подтопления весенним паводком в этом году 457 домов Бердска. Помогает ли дренажная система этой весной в Микрорайоне — читайте подробности в ближайшее время.