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Весенний потоп начался: поднимается вода во дворах и погребах Юго-Восточного микрорайона Бердска

11:55 16.03.2020, Алена Романцова Фото: читателей
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Жители бьют тревогу — они не увидели снегоотвала в этом году от аэродрома. Также они были поражены тем, что не вывозили снег из тупиков улиц. Начальник управления ЖКХ Максим Совбанов говорит, что специалисты стараются разобраться в ситуации. Весенний паводок начался.

Весенний потоп начался: поднимается вода во дворах и погребах Юго Восточного микрорайона Бердска
Поднимается талая вода во дворах Юго-Восточного микрорайона Бердска

Топит Юго-Восточный микрорайон в Бердске. Об этом сообщили жители этой части города. Общественник Наталья Слесарева обратилась сегодня, 16 марта, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» и отметила, что в этом году жители не наблюдали снегоотвала в районе аэродрома. Кроме того снег из тупиков, который раньше вывозили, в этом году наоборот складировали у домов. Начальник управления ЖКХ Максим Совбанов говорит, что специалисты разбираются в ситуации.

— У нас часть Юго-Восточного топит, тупики. Каждый год нам делали снегоотвал. В этом году я его не видела. Кроме того снег в тупиках, как специально нам нагребали. Хотя раньше вывозили. Сосед за свой счет вывез снег, а ему через день снова нагребли снега. Это просто возмутительно, — рассказала Наталья 16 марта.

— Люди нам сообщали об этом. Сейчас мы проводим совещание, разбираемся в ситуации, — сказал Максим Флюрович «Курьер. Среда. Бердск».

Наталья Слесарева отметила, что первым звонком служит вода, стоящая во дворах — она уже есть. Следующим этапом поднимется вода в погребах, переживает Наталья. И говорит, что затопить могут не только их жилье, которое традиционное в зоне риска, но и соседние дома. В этом году очень много снега.

Напомним, что вице-мэр Владимир Захаров рассказывал, что в зоне подтопления весенним паводком в этом году 457 домов Бердска. Помогает ли дренажная система этой весной в Микрорайоне — читайте подробности в ближайшее время.

Весенний потоп начался: поднимается вода во дворах и погребах Юго Восточного микрорайона Бердска
Весенний потоп начался: поднимается вода во дворах и погребах Юго Восточного микрорайона Бердска
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От редакции

Ваши дома топит?

Аноним, 16 марта 2020 12:16
Жители МКД оплачивают через УК вывоз снега.
Разве жители частного сектора не должны сами снег вывозить если их топит?
При чем тут муниципалитет то?

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