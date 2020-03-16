Дальше коллапс: штурмуют закрытую границу с Польшей тысячи украинцев

На западной границе — небывалый ажиотаж и многокилометровые очереди из автомобилей украинцев и пешеходов, которые уже больше суток не могут попасть на родину. И это, похоже, только начало — дальше на кордоне прогнозируют полный коллапс

Украинцы не могут вернуться домой из-за закрытой границы

В ночь с 14 на 15 марта Польша закрыла границы, оставив для проезда только три крупных пункта пропуска — Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская, остальные пять закрыли как минимум на две недели, пока будет действовать карантин. В том числе и популярный среди приграничных жителей пешеходный переход «Медыка-Шегини».

Там, естественно, начали выстраиваться громадные очереди на въезд в Украину. Ведь заробитчане, которых стали массово сокращать после закрытия предприятий в Польше из-за карантина, массово ринулись домой.

Мест в автобусах не хватает — едут забитые под завязку. А с 17 марта Украина закрывает проезд и для «бусов», останется возможность приехать домой только на машине. Поэтому многие спешат успеть вернуться до этого времени.

Уже сейчас те, у кого нет машины и кто не смог попасть в автобусы, столпились на границе со стороны Польши, в Корчове (это самый популярный пункт пропуска), и просят подвезти их у водителей автомобилей.Ссреди них и люди с детьми. Границу уже берут штурмом.

«Это просто жесть — люди толпами приезжают к границе на такси и частниками (наши барыги в Польше уже наживаются — везут до КПП за 150-200 злотых, это 1000-1300 грн, часто не объяснив, что дальше — своим ходом, а пеший ведь закрыт). В Корчове уже тысячи людей мерзнут, идут пешком до пункта пропуска — и просятся у водителей автобусов и авто взять их с собой. Но мало кто соглашается, даже за деньги. В автобусах свободных мест нет, они уже забиты заробитчанами и не хотят платить штрафы за «перегруз». А водители автомобилей не хотят рисковать. Во-первых, боятся, что этот человек может быть зараженный. А во-вторых, опасаются проблем при пересечении границы — мало ли, может, у попутчика документы не в порядке или окажется температура. Тогда и этого пассажира, и водителя отправят на карантин», — рассказывает «Стране» Тарас Забигайло из Львова, который стоит на границе в Корчове с 3 ночи 15 марта.

Разрулить ситуацию приезжали сотрудники украинского консульства в Люблине, которые распределили по автобусам часть людей, заполнив все стоячие места и договорившись с польскими пограничниками пропускать «бусы» с пассажирами сверх нормы. Но всех устроить не удалось — к тому же, к границе прибывают новые люди.

Машины, по словам очевидцев, проходят «Краковец» в среднем 14-16 часов, автобусы едут еще медленнее — многие стоят с раннего утра 15 марта и еще не прошли даже половины очереди.

«Наш рейсовый автобус в салоне как селедки, с чемоданами. Люди с ночи просятся их подобрать, а водители не хотят брать», — рассказывает нам Виталина Весна, которая ждет в очереди на границе.

«А я на самолет покупала билеты месяц назад, вчера пришел мейл, что не будет рейса, купили билеты на автобус — тоже отменили рейс. И как мне доехать, если в машины не берут?», — жалуется живущая в Польше украинка Марина Тычина.

По словам очевидцев, на границе сейчас такой бардак, что пропускают всех подряд.

«Температуру типа меряют, но даже если там выше 37, пропускают», — рассказывает Галина Ярош, которая приехала из Польши 14 марта.

Некоторые, так и не сумев пересечь границу, возвращаются назад в Польшу.

«Мой знакомый доехал до Краковца и возвращается обратно в Варшаву — его никто не берет. Многие частники берутся везти людей к границе, берут немалые деньги не малые и при этом не говорят, что пеший переход закрыт. И обратно везут замёрзших людей в Варшаву, еще раз взяв деньги. То есть зарабатывают дважды», — говорит нам львовянка Ольга Мацюк.

Кроме того, что западная граница сейчас и так забита, очередь выросла из-за пикета жителей приграничных регионов, которые заблокировали действующий автомобильный пункт пропуска «Краковец», требуя открыть «пеший».

Селяне десятками лет использовали «Шегини», чтобы быстро пронести в Польшу на продажу сигареты и водку. Теперь лавочка прикрылась — и это вызвало волну недовольства (хотя закрыли переход поляки).

По другой версии, люди протестовали против наплыва заробитчан (большинство которых их земляки из Западной Украины), опасаясь, что те привезут коронавирус.

Дочь Ольги Щербины так застряла в Корчове-Краковце в ночь 15 марта и смогла выехать только днем — через соседний пункт пропуска Гребенне-Рава-Русская, на котором очередь пока меньше и он не перекрыт пикетчиками.

«С украинской стороны перекрыт путь нашим гражданам на возвращение домой. Всю ночь люди в автобусах, авто ждали в очереди на пересечение границы, а наутро им сообщили, что дорога перекрыта, потому что с нашей стороны боятся эпидемии. Санжары — это не про территорию, а про людей», — написала Щербина в Facebook.

Выпускник Варшавского политехнического университета, киевлянин Роман Кристофор тоже попал в переплет на границе, оказавшись в заложниках пешеходов, которые штурмовали КПП «Краковец».

«Ночка выдалась жаркой. Огромные очереди на границе. Единственный пеший переход «Медика-Шегини» в 00:00 15 марта закрыла польская сторона. Всех людей отправили на Краковец. Пеших людей не пропускали через границу, пока их не собралась критическая масса и они перекрыли единственный пункт пропуска полностью. Очереди на въезд в Украину очень большие. Такое ощущение, что украинцев просто бросили на произвол судьбы в чужой стране. Украинцы брали штурмом пункт пропуска», — рассказывает нам Кристофор.

Кстати, в Польшу теперь пускают только поляков и некоторые категории украинцев — те, у кого есть «карта поляка» или разрешение на работу (и то, по словам очевидцев, как повезет — некоторые пограничники заворачивают всех кроме своих сограждан).

«Кроме того, нужно заполнить декларацию, по которому ты обязываешься пройти 2-недельный карантин, нужно написать адрес, по которому тебя будет проверять санэпидемстанция и полиция. И если поймают на улице во время карантина, штраф — 5 тысяч злотых (33 тысяч гривен)», — говорит Олег Недзельский, которого пустили с «картой поляка».

Источник: strana.ua