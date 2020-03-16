16.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

543 человека находятся под наблюдением из-за коронавируса в Новосибирской области

11:41 16.03.2020 Фото: pixabay.com
1

В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.

543 человека находятся под наблюдением из за коронавируса в Новосибирской области
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа

Более 500 человек, недавно прибывших в Новосибирскую область из неблагополучных по коронавирусу стран мира, находятся под наблюдением на карантине, случаев коронавируса в регионе нет, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замгубернатора региона Сергей Нелюбов.
«Все прибывшие из неблагополучных стран находятся под медицинским наблюдением. По состоянию на сегодняшний день 543 человека находятся под медицинским наблюдением. В случае если проявляются симптомы ОРВИ оперативно принимается решение о госпитализации и берутся необходимые медицинские анализы», — сказал чиновник, который также является руководителем регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В свою очередь, губернатор Андрей Травников сообщил, что в минувшую пятницу подписал специальное распоряжение о дополнительных мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«Не проводить по возможности мероприятия с массовым пребыванием людей, отменить все заграничные поездки, в том числе в страны ближнего зарубежья и соблюдать элементарные правила гигиены и настороженность. Ложные трудовые подвиги сейчас не нужны. Лучше обратиться к врачу», — сказал глава региона.
Он отметил, что особое внимание нужно обратить на информирование населения и руководителей организаций и учреждений. «Информированности много не бывает. Больше недели назад мы выявили случай, когда в одной из новосибирских школ была запланирована поездка – тур по странам Европы. К счастью, это было своевременно выявлено и остановлено», — сказал он.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда уйдет коронавирус?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Легкая в уходе звездная стрижка шегги добавит сексуальности и привлекательности любой женщине
13:44 16-03-2020
Легкая в уходе звездная стрижка шегги добавит сексуальности и привлекательности любой женщине
БердскВыше нормы на 15 градусов: аномальное тепло идёт Бердск
13:30 16-03-2020
Выше нормы на 15 градусов: аномальное тепло идёт Бердск
БердскГде сдать анализ на коронавирус в Бердске?
13:19 16-03-2020
Где сдать анализ на коронавирус в Бердске?
Дело о разглашении гостайны просит возбудить Бастрыкин на судью из Новосибирска
13:15 16-03-2020
Дело о разглашении гостайны просит возбудить Бастрыкин на судью из Новосибирска
Провалился под лёд и звал на помощь пенсионер. Его спас полицейский на пробежке
13:00 16-03-2020
Провалился под лёд и звал на помощь пенсионер. Его спас полицейский на пробежке
БердскВосемь пациентов поставлены на учет по коронавирусу в Бердске
12:55 16-03-2020
Восемь пациентов поставлены на учет по коронавирусу в Бердске
БердскПриостановить массовые мероприятия из-за коронавируса рекомендовал мэр Бердска
12:49 16-03-2020
Приостановить массовые мероприятия из-за коронавируса рекомендовал мэр Бердска
Сбила на тротуаре школьниц женщина без прав в Иркутской области
12:45 16-03-2020
Сбила на тротуаре школьниц женщина без прав в Иркутской области
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
12:37 16-03-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
Дальше коллапс: штурмуют закрытую границу с Польшей тысячи украинцев
12:15 16-03-2020
Дальше коллапс: штурмуют закрытую границу с Польшей тысячи украинцев