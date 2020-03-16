16.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Кто ответит: не окончена с января экспертиза о причинах пожара на рынке «Центральный» Искитима

16:45 16.03.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
0

Специалисты следственного комитета отмечают, что взят материал на проверку. Экспертиза достаточно сложная и длительная. В чем ее сложность — не уточняют. Продолжается расследование уголовного дела.

Кто ответит: не окончена с января экспертиза о причинах пожара на рынке «Центральный» Искитима
Не окончена экспертиза причин пожара рынка «Центральный» Искитима

Остается неизвестной причина пожара на рынке «Центральный» Искитима. Больше двух месяцев делается экспертиза, чтобы установить причины возгорания. Она до сих пор не закончена, об этом «Курьер.Среда.Бердск» сообщил руководитель пресс-службы регионального управления СК Дмитрий Чечулин руководитель пресс-службы регионального управления СК Дмитрий Чечулин. Напомним, крупный пожар охватил здание рынка 8 января. Огонь сжег все здание в 4600 кв. метров. Под завалами найдено тело погибшего арендатора Анатолия Овчинникова. Заведено уголовное дело.

— Экспертиза еще не закончена, — сказал сегодня, 16 марта, Дмитрий Чечулин.

Также напомним, что родным до сих пор не удается похоронить Овчинникова. Его личность до сих пор устанавливается. Проводятся анализы ДНК. На каком этапе находится расследование дела о его гибели, читайте подробности в ближайшее время

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут причину?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗамом мэра по социалке с 3 марта назначена вице-мэр по экономическим вопросам Бердска Жанна Шурова. Временно
17:25 16-03-2020
Замом мэра по социалке с 3 марта назначена вице-мэр по экономическим вопросам Бердска Жанна Шурова. Временно
БердскТонут в лужах пассажиры на остановках в Бердске
17:24 16-03-2020
Тонут в лужах пассажиры на остановках в Бердске
БердскОчистить улицы от снежной каши для прохода к школе попросил депутат мэра Бердска
17:15 16-03-2020
Очистить улицы от снежной каши для прохода к школе попросил депутат мэра Бердска
По 11 рублей начали продавать дома в Хорватии
17:00 16-03-2020
По 11 рублей начали продавать дома в Хорватии
БердскКто ответит: не окончена с января экспертиза о причинах пожара на рынке «Центральный» Искитима
16:45 16-03-2020
Кто ответит: не окончена с января экспертиза о причинах пожара на рынке «Центральный» Искитима
16 марта 2020 года день святых мучеников Василиски, Евтропии и Клеоники : В этот день после заката солнца нельзя одалживать соль, деньги и хлеб
16:39 16-03-2020
16 марта 2020 года день святых мучеников Василиски, Евтропии и Клеоники : В этот день после заката солнца нельзя одалживать соль, деньги и хлеб
Владимир Путин: Получать пособия без справок и волокиты должны граждане РФ
16:35 16-03-2020
Владимир Путин: Получать пособия без справок и волокиты должны граждане РФ
Как оформить больничный из-за коронавируса. Инструкция
16:30 16-03-2020
Как оформить больничный из-за коронавируса. Инструкция
Перевели на дистанционное обучение студентов из-за коронавируса четыре вуза Новосибирска
16:26 16-03-2020
Перевели на дистанционное обучение студентов из-за коронавируса четыре вуза Новосибирска
Существовали ли на самом деле мифические животные из Библии? Драконы и василиски - это правда или вымысел?
16:24 16-03-2020
Существовали ли на самом деле мифические животные из Библии? Драконы и василиски - это правда или вымысел?