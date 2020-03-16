Кто ответит: не окончена с января экспертиза о причинах пожара на рынке «Центральный» Искитима

Специалисты следственного комитета отмечают, что взят материал на проверку. Экспертиза достаточно сложная и длительная. В чем ее сложность — не уточняют. Продолжается расследование уголовного дела.

Не окончена экспертиза причин пожара рынка «Центральный» Искитима

Остается неизвестной причина пожара на рынке «Центральный» Искитима. Больше двух месяцев делается экспертиза, чтобы установить причины возгорания. Она до сих пор не закончена, об этом «Курьер.Среда.Бердск» сообщил руководитель пресс-службы регионального управления СК Дмитрий Чечулин руководитель пресс-службы регионального управления СК Дмитрий Чечулин. Напомним, крупный пожар охватил здание рынка 8 января. Огонь сжег все здание в 4600 кв. метров. Под завалами найдено тело погибшего арендатора Анатолия Овчинникова. Заведено уголовное дело.

— Экспертиза еще не закончена, — сказал сегодня, 16 марта, Дмитрий Чечулин.

Также напомним, что родным до сих пор не удается похоронить Овчинникова. Его личность до сих пор устанавливается. Проводятся анализы ДНК. На каком этапе находится расследование дела о его гибели, читайте подробности в ближайшее время