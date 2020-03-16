Дело о разглашении гостайны просит возбудить Бастрыкин на судью из Новосибирска

Обращение главы СКР будет рассмотрено на ближайшей сессии ВККС, которая состоится 30 марта.

Бастрыкин взял дело на личный контроль

Председатель СКР Александр Бастрыкин предложил высшей квалификационной коллегий судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовного дела о разглашении гостайны (ст. 283 УК РФ, санкция — до семи лет лишения свободы) в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.

Обращение главы СКР будет рассмотрено на ближайшей сессии ВККС, которая состоится 30 марта. Поскольку материалы содержат информацию под грифом «секретно», слушания пройдут в закрытом режиме.

Инна Петрунина начала свою судейскую карьеру два десятка лет назад в Железнодорожном райсуде Новосибирска. Она специализируется на рассмотрении гражданских и административных дел. В 2005 году госпожа Петрунина была назначена судьей Новосибирского облсуда, спустя 8 лет ее избрали председателем совета судей Новосибирской области.

В характеристике указывается, что Инна Петрунина «следит за изменениями законодательства и судебной практикой, постоянно работает над повышением своего профессионального уровня, неоднократно проходила стажировку в Верховном Суде РФ; она обладает организаторскими и аналитическими способностями, оказывает судьям практическую помощь, в коллективе суда она пользуется уважением».

В начале года Инна Петрунина участвовала в конкурсе на должность председателя Новосибирского облсуда, но потерпела неудачу — ВККС поддержала кандидатуру Антона Остроумова, занимающего пост зампреда Новгородского облсуда.

Источник:Коммерсант