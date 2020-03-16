Дело о разглашении гостайны просит возбудить Бастрыкин на судью из Новосибирска

Председатель СКР Александр Бастрыкин предложил высшей квалификационной коллегий судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовного дела о разглашении гостайны (ст. 283 УК РФ, санкция — до семи лет лишения свободы) в отношении судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
Обращение главы СКР будет рассмотрено на ближайшей сессии ВККС, которая состоится 30 марта. Поскольку материалы содержат информацию под грифом «секретно», слушания пройдут в закрытом режиме.
Инна Петрунина начала свою судейскую карьеру два десятка лет назад в Железнодорожном райсуде Новосибирска. Она специализируется на рассмотрении гражданских и административных дел. В 2005 году госпожа Петрунина была назначена судьей Новосибирского облсуда, спустя 8 лет ее избрали председателем совета судей Новосибирской области.
В характеристике указывается, что Инна Петрунина «следит за изменениями законодательства и судебной практикой, постоянно работает над повышением своего профессионального уровня, неоднократно проходила стажировку в Верховном Суде РФ; она обладает организаторскими и аналитическими способностями, оказывает судьям практическую помощь, в коллективе суда она пользуется уважением».
В начале года Инна Петрунина участвовала в конкурсе на должность председателя Новосибирского облсуда, но потерпела неудачу — ВККС поддержала кандидатуру Антона Остроумова, занимающего пост зампреда Новгородского облсуда.
Источник:Коммерсант