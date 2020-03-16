Приостановить массовые мероприятия из-за коронавируса рекомендовал мэр Бердска

Уже сегодня, 16 марта, мэрия издаст постановление главы города. Исходя из него станет понятно, какие праздники и соревнования будут отменены.

Евгений Шестернин рассказал о мерах против коронавируса в Бердске

Сегодня, 16 марта, мэр Бердска Евгений Шестернин выступил на аппаратном совещании в мэрии с рекомендацией ограничить проведение всех массовых культурных мероприятий и соревнований в Бердске. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня утром, 16 марта, руководители музея, ДК «Родина» и управления культуры сообщали, что указаний об ограничений массовых мероприятия из-за коронавируса сверху не было.

Однако после аппаратного совещания в горадминистрации ситуация изменилась. Руководитель отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что уже сегодня мэрия Бердска издаст постановление главы города. В нем будут указаны конкретные рекомендации, которые, по всей очевидности, работники культуры выполнят.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Евгений Шестернин также ввел свободное посещение детсадов Бердска. Увеличил весенние каникулы для учеников школ — с 18 марта по 1 апреля. В течение этого времени станет понятно, будут ли ученики отправлены на свободное посещение. Пи этом докупается вариант дистанционного обучения. При этом школьники не должны «лежать на диване и ничего не делать». Обучение никто не отменял.

Стоит отметить, что в образовательных учреждениях должны быть созданы условия для возможности дистанционного обучения школьников. Накануне соответствующее распоряжение сделало Минпросвещения России.

-В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей Министерство просвещения Российской Федерации направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. Также на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения, — говорится в сообщении.

Региональным органам управления образованием поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений. В случае остановки процесса обучения на территориях образовательных организаций выстраивать работу таким образом, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе, задействовав необходимые механизмы для обучения в онлайн-форматах.