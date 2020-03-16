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Восемь пациентов поставлены на учет по коронавирусу в Бердске

12:55 16.03.2020
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Ни у одного из пациентов анализы не подтвердили короновирус. Они находятся под ежедневным контролем врачей.

Восемь пациентов поставлены на учет по коронавирусу в Бердске
Количество заболевших коронавирусом в мире уже превысило 160 тыс. человек

На учет по коронавирусной инфекции поставлено на учет восемь человек в горбольнице Бердска. Как сообщил 16 марта на совещании чиновников замглавврача Марат Зарипов, двое прибыли из Китая, двое, взрослый и подросток из Кореи, четверо приехали из Италии.

Все они находятся под наблюдением врачей, обследования проходят в плановом порядке, отметил Зарипов.

Все пациенты находятся дома, два раза в день их навещают врачи. Ситуацию мониторит и министерство Новосибирской области. Ведется ежедневный контроль. Заболевания ни у кого не выявлено, подчеркнул Марат Зарипов.

Есть определенная группа стран, Италия, Китай, Иран Корея, Испания, прибывшие из которых в городе берутся под контроль по коронавирусу.

Анализы на коронавирус проводятся в новосибирском Центре гигиены на ул. Челюскинцев. Наличие или отсутствие коронавируса подтверждают от 3 до 5 дней.

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