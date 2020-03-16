Где сдать анализ на коронавирус в Бердске?

Восемь человек, прибывшие из Италии, Китая и Кореи стоят на учете по коронавирусу в бердской горбольнице.

Результаты анализов по коронавирусу готовы через 3-5 дней

Анализы на наличие или отсутствие коронавируса проводят в Новосибирске. В Центре гигиены на ул. Челюскинцев. об этом сообщил заместитель главврача бердской горбольтницы Марат Зарипов. Результаты анализов готовы через 3-5 дней.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», восемь пациентов стоят на учете по коронавирусу в бердской горбольнице. Ни у кого из них не выявлено инфекции. Они приехали из Китая, Кореи и Италии.

Более 500 человек, недавно прибывших в Новосибирскую область из неблагополучных по коронавирусу стран мира, находятся под наблюдением на карантине, случаев коронавируса в регионе нет, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замгубернатора региона Сергей Нелюбов.



«Все прибывшие из неблагополучных стран находятся под медицинским наблюдением. По состоянию на сегодняшний день 543 человека находятся под медицинским наблюдением. В случае если проявляются симптомы ОРВИ оперативно принимается решение о госпитализации и берутся необходимые медицинские анализы», — сказал чиновник, который также является руководителем регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.