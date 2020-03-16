Иконы можно целовать: Не отменят богослужения из-за коронавируса в храмах Бердска

Каждый день в храмах Бердска, Искитима и Академгородка иконы протираются спиртовым раствором. Пандемия никак не повлияет на служения в Великий Пост-2020.

Коронавирус никак не повлияет на богослужения в Великий пост в Бердске

С понедельника, 2 марта, стартовал Великий православный пост в России. Он продлится до субботы, 18 апреля. Однако на фоне новостей о распространении китайского коронавируса во всем мире, православные задаются вопросом — будут ли отменены богослужения в церквях Бердска. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», божественные литургии отменены не будут.

Так, в Сретенском храме Бердска «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что все службы будут проведены по расписанию.

— Да, конечно, все по плану. Все моется. Люди идут в течение дня, а все иконы протираются, храм моется специальным раствором. Да вы что, нет. Богослужения прекращены не будут, — заверила сегодня, 16 марта, «Курьер. Среда. Бердск» сотрудница храма.

Служители храма в честь Богоявления Господня Бердска рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что ни одно богослужение не будет отменено из-за пандемии коронавируса в Бердске. Здесь также ежедневно иконы протираются спиртовым раствором, а храм моется. Особых распоряжений о дезинфекции храма не поступало.

В Преображенском кафедральном соборе все богослужения также пройдут по расписанию.

— Все обрабатывается как и прежде спиртовым раствором. Из-за коронавируса не усилена дезинфекция храма, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 16 марта, служитель церкви Бердска.

В храме Всех Святых в земле Российской просиявших, что а Академгородке, «Курьер. Среда. Бердск» также сообщили, что богослужения не отменены, а дезинфекции икон и храма проводится регулярно.

— Вы для себя решите, нужно ли вам приходить на молитву в храм, если боитесь коронавируса, — рекомендовала служительница храма.



В храме в честь иконы Божией Матери Владимирской Искитима «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили, что все богослужения пройдут по плану. Здесь, как и в остальных храмах, регулярно проводится дезинфекция икон и всей атрибутики церкви.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», духовенство Русской православной церкви (РПЦ) не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса COVID-19, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

— Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения, — сказал митрополит.

При этом на вопросы о том, кто будет посещать богослужения, как люди будут себя вести, как предохранять людей РПЦ будет отдельно отвечать в каждом конкретном случае, прислушиваясь к городским властям и медикам, в зависимости от степени распространения вируса.

-Церковь не будет стоять в стороне от того, что происходит, и всегда будет заботиться не только о духовном, но и о телесном здоровье своих членов, — подчеркнул архиерей.

Он призвал отринуть бытующее представление о том, что переносить простуду на ногах — это доблесть. Митрополит напомнил, что это чревато осложнениями не только для самого человека, но и для окружающих, и посоветовал простуженным сидеть дома и пить чай с малиновым вареньем.