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Запрещенные дни для посадки рассады по лунному календарю на март 2020 года

22:00 16.03.2020 Фото: pxhere.com
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Работая по лунному посевному календарю можно значительно облегчить жизни себе и получить богатый урожай, который будет подкреплен силой луны.

Запрещенные дни для посадки рассады по лунному календарю на март 2020 года
Существуют как благоприятные, так и не благоприятные дни посадки по лунному календарю

В марте 2020 года абсолютно не подходящие дни для посева рассады — это 9 и 24 марта. 9 число уже прошло, поэтому в своих планах на посадки и уход за рассадой следует заметить дату — 24 марта.

В эти дни следует отложить любые посевные работы, снизить до минимума все работы в саду, огороде.

В период, когда луна убывает лучше не начинать посев, ведь вся энергия растений в эти дни ослабляется.  Так же в дни посева следует учитывать плодородность знака зодиака, который сейчас господствует: к примеру плодородные — рак, рыба, телец, скорпион и не плодородные знаки — Близнецы, Дева и Стрелец.

Так же в период убывающей луны вся сила растения уходит в корень, а вот на растущей луне следует уделять внимание растению над поверхностью почвы. Работая по лунному посевному календарю можно значительно облегчить жизни себе и получить богатый урожай, который будет подкреплен силой луны.

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