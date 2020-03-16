Умоляют: Просят продлить аренду бизнесмена Виктора Голубева экс-наркоманы и алкоголики приюта «Шанс» из Бердска

Обитатели приюта еще живут в привычном для себя доме. Однако ключи от помещения директор «Шанса» должен был передать собственник еще в феврале. Инвесторы возможного строительства центра пока не откликнулись.

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Не могут найти новый кров постояльцы социально-реабилитационного центра «Шанс» Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», директор некоммерческой организации Александр Криволуцкий должен был передать ключи от арендуемого здания по ул. Промышленная, 1а его владельцу бизнесмену Виктору Голубеву еще в конце февраля. Сегодня, 16 марта, Александр рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что новый дом для бывших бродяг так и не найден:

— Ничего не нашли. Так и зависли в воздухе. Просим Виктора Голубева остаться еще хотя бы на год, за это время сможем найти новое помещение. Пока так и находимся здесь.

Стоит отметить, что Александр Криволуцкий обращался к крупным инвесторам Бердска с просьбой построить социально-реабилитационный центр для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Однако на этот призыв так никто и не откликнулся.

— Более 10 лет занимаюсь социальной реабилитацией и ресоциализацией людей, попавших в трудную жизненную ситуацию — алкоголь, наркотики, игромания. Являюсь руководителем НКО ШАНС. Хочу сказать, что помогая подобным людям, от которых отвернулись, вижу положительный результат: они возвращаются к нормальной жизни, создаются семьи, рождаются дети. Хочу продолжать делать добро! — обратился к инвесторам и будущим арендодателям Александр еще 6 марта.

Стоит отметить, что некоммерческая организация «Шанс» является поставщиком социальных услуг и состоит в реестре Министерства труда и социального развития, в реестре Министерства Юстиции, активно получает городские, областные гранты и субсидии Министерства региональной политике. кроме того, в данный момент пишется президентский грант на 2020 год.

Руководитель организации является членом Бердской городской общественной палаты, состоит в экспертном совете Общественной палаты Новосибирской области и имеет множество благодарностей от главы Бердска и депутатского корпуса. Он же член попечительского совета здравоохранение при бердской ЦГБ.

— Обращаюсь к крупным инвесторам для социального проекта — строительства комплекса реабилитации и ресоциализации людей в трудной жизненной ситуации на 250 мест. Состоящий комплекс включает 4 этапа работы. Вы можете позвонить мне на номер телефона 8983-001-26-05 или 205-26-05, — повторно обратился к бизнесменам Александр Криволуцкий сегодня, 16 марта.